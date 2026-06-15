آبادانی ها و خرمشهری ها پایان هفته منتظر شرجی و افزایش رطوبت هوا باشند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی امروز تا اواخر روز چهارشنبه (بویژه روز سه شنبه)، سرعت وزش باد در اغلب نقاط استان بویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی در ساعاتی از بعدازظهر‌ها دور از انتظار نیست.

پایان هفته با جنوبی شدن جریانات جوی در بخش جنوب شرقی استان افزایش رطوبت و احتمال شرجی هوا وجود دارد، سپس طی اوایل هفته آینده تا بخش‌های مرکزی استان گسترش می‌یابد. طی امروز و فردا تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست؛ سپس از روز چهارشنبه تا پایان هفته روند افزایش دما پیش بینی می‌شود. طی امروز تا روز چهارشنبه شمال خلیج فارس نیز مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته آبادان با ۴۵.۹ و ایذه با ۱۹.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۵ و کمینه ۳۱.۷ درجه سانتیگراد رسیده است. "