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وزیر نیرو بر لزوم تشدید برخورد با مشترکان پرمصرف، اعلام کرد: اعمال محدودیتها و خاموشیها باید متوجه افرادی باشد که از الگوی تعیینشده مصرف فراتر میروند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیآبادی در نشست برخط با مدیران عامل شرکت های توزیع برق سراسر کشور با تأکید بر ضرورت برخورد با مشترکان پرمصرف اظهار داشت: اعمال محدودیت و خاموشی باید متوجه مشترکانی باشد که الگوی مصرف را رعایت نمیکنند، از سقف مجاز تعیینشده فراتر میروند و عملاً بدمصرفی را ترویج میکنند.
وی در عین حال بر تشویق مشترکان خوشمصرف تأکید کرد و افزود: باید با استفاده از منابع و ظرفیتهای موجود، شرایطی فراهم شود که مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت میکنند، مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.
وزیر نیرو با اشاره به شرایط خاص کشور، خدمترسانی در صنعت برق را جهادی و مسئولیتی ملی توصیف کرد و گفت: کشور در شرایط جنگی قرار دارد و همکاران صنعت برق باید با تلاشهای ارزشمند خود نشان افتخار بگیرند، اما در مقابل، کمکاری و سهلانگاری نیز نباید بدون برخورد باقی بماند.
علیآبادی خطاب به مدیران و کارکنان صنعت برق تصریح کرد: از همه همکاران میخواهم پای صنعت برق، نظام و کشور بایستند و ثابت کنند که جانفدای مردم و ایران هستند. دقت، نظم و تمرکز در انجام امور باید در بالاترین سطح ممکن باشد.
اصلاح رفتار مصرفی با اطلاعرسانی و آموزش
وزیر نیرو با بیان اینکه اطلاعرسانی و آگاهسازی میتواند نقش مؤثری در اصلاح رفتار مصرفی داشته باشد، خاطرنشان کرد: هرگاه فردی از الگوی تعیینشده مصرف عبور کند، میتوان با آموزش و اطلاعرسانی مناسب، زمینه اصلاح این رفتار را فراهم کرد.
وی همچنین از تلاشهای کارکنان عملیاتی صنعت برق در روزهای اخیر قدردانی کرد و گفت: صنعت برق در ایام جنگ، پاداش واقعی خود را با انجام کارهای مؤثر و خدمترسانی مطلوب دریافت کرده است. سیمبانان و نیروهای عملیاتی انصافاً عملکرد درخشانی داشتند و شایسته قدردانی هستند.
علیآبادی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیتهای اطلاعرسانی کشور، خواستار بهرهگیری گسترده از توان رسانه ملی و سایر مجاری ارتباطی برای تبیین ضرورت مدیریت مصرف و تشدید برخورد با مشترکان پرمصرف شد.