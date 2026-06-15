پارک فردوسی در شرق صدرا به بهره برداری رسید و از مرحله نخست نوسازی ناوگان حمل‌ و نقل عمومی این شهر رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، شهردار صدرا در آیین افتتاح پارک فردوسی که به عنوان تنها فضای سبز محدوده شرق این شهر برای ساکنان مجتمع‌های مسکونی انتهای بلوار فردوسی ساخته شده است، گفت: سیاست اصلی مدیریت شهری در سال جاری، توسعه متوازن زیرساخت‌ها و پاسخگویی به نیاز‌های سریع جمعیتی شهر است.

مجتبی پارسایی افزود: برای افتتاح پارک فردوسی و مرحله نخست نوسازی ناوگان حمل‌ و نقل عمومی افزون بر ۱۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

پارسایی با اشاره به قرارداد ۴۶۱ میلیارد تومانی برای خرید اتوبوس و میدل‌باس، افزود: در مرحله نخست، ۶ دستگاه اتوبوس و دو خودروی سواری تحویل شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با تأمین منابع از محل اوراق مشارکت، باقی‌مانده این ناوگان در یک ماه آینده وارد شهر شده و تا پایان تابستان در مدار خدمت‌رسانی قرار گیرد.

شهردار صدرا افزود: ساخت بوستان ۶ هکتاری «دوستان شهدا» نیز در دست اقدام است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.