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امام جمعه اهل سنت کلاله در همایش بزرگ میثاق عاشورایی در مصلی وحدت گرگان وحدت ،همدلی و اطاعت از رهبر معظم انقلاب اسلامی را موجب پیروزی مردم ایران بر توطئه های دشمنان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، آخوند صفری امام جمعه اهل سنت کلاله اقامه نماز و آگاهی از احکام و اسرار آن را موجب نصرت الهی و قدرت مسلمانان در برابر صهیونیسم جهانی دانست.
وی نداشتن رهبری واحد جهانی را موجب ضعف و شکست مسلمانان در برابر استکبار جهانی بیان کرد.
آخوند صفری همچنین دعا برای پیروزی مسلمانان و همدردی مسلمانان با مردم مظلوم غزه و فلسطین را وظیفه مسلمانان برای مقابله با دشمن دانست.