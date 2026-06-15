امام جمعه اهل سنت کلاله در همایش بزرگ میثاق عاشورایی در مصلی وحدت گرگان وحدت ،همدلی و اطاعت از رهبر معظم انقلاب اسلامی را موجب پیروزی مردم ایران بر توطئه های دشمنان دانست.

تاکید امام جمعه اهل سنت کلاله بر وحدت ،همدلی و اطاعت از رهبری در برابر دشمن

تاکید امام جمعه اهل سنت کلاله بر وحدت ،همدلی و اطاعت از رهبری در برابر دشمن

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، آخوند صفری امام جمعه اهل سنت کلاله اقامه نماز و آگاهی از احکام و اسرار آن را موجب نصرت الهی و قدرت مسلمانان در برابر صهیونیسم جهانی دانست.

وی نداشتن رهبری واحد جهانی را موجب ضعف و شکست مسلمانان در برابر استکبار جهانی بیان کرد.

آخوند صفری همچنین دعا برای پیروزی مسلمانان و همدردی مسلمانان با مردم مظلوم غزه و فلسطین را وظیفه مسلمانان برای مقابله با دشمن دانست.