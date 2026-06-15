درطرح ملی سیمرغ رمضان، عبور از چالش‌ها از مسیر هم افزایی خرد محلی و حکمرانی استانی و ورود تمام نخبگان کشور به میدان حل مسئله، محقق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،دبیر اندیشکده حکمرانی و قانوگذاری استان در برنامه گفتگوی ویژه خبری در صداو سیمای خراسان رضوی گفت:با توجه به اینکه کشور درشرایط خاص قرار دارد وبا مسئله‌های مختلفی مواجه هستیم. برای حل این مسئله‌ها و برای اینکه در تصمیم گیری‌ها خطای کمتری باشد، باید یک خرد جمعی ،اتفاق بیفتد.

حسین افخمی روحانی افزود: اندیشکده حکمرانی و قانونگذاری خراسان رضوی این پویشی را با هدف فعال سازی حضور نخبگان و ارائه ایده برای حل مسائل کشور ،بر گزار می کند.

وی با بیان اینکه این پویش ملی است و حل مسئله محدود به استان نیست ازهمه فرهیختگان و نخبگان استانی خواست که همگی در این پویش شرکت کنندو مسائل را در ابعاد ملی، مطرح کنند.

افخمی روحانی با اشاره به اینکه در فراخوان‌های دیگر، معمولا مباحث نظری دریافت میشودو مسیری برای اجرای ان‌ها وجود ندارد بیان کرد:ولی در این پویش، ایده‌های دریافتی تا به نتیجه رسیدن، پیگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه اندیشکده حکمرانی و قانوگذاری استان، حلقه وصل اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها در استان است افزود: ما مجموعه نظرات، اندیشه هاو ایده‌های مختلف را جمع آوری می‌کنیم و به کمک شورای علمی، تصمیمات گرفته و پیگیری می‌شود.

دبیر اندیشکده حکمرانی و قانوگذاری استان تاکید کرد: مردم می‌توانند طرح‌ها و ایده‌های خود را در سامانه سیمرغ دات مجلس دات آی آر بارگذاری کنند. این طرح‌ها و ایده‌ها ارزیابی خواهد شد و ایده‌های برتر تشویق می‌شوند وبه مرحله اجرا در می‌آیند.