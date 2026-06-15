به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، در راستای ارتقای نظارت صنفی با هدف رضایتمندی شهروندانی آباده‌ای، از واحد‌های صنفی که اقلام اساسی را عرضه می‌کنند بازدید شد.

شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی و احتکار مراتب را برای رسیدگی از طریق تماس با سامانه مرکز جامع مدیریت یکپارچه پاسخگویی، پایش خدمت و دریافت گزارشات صنفی و اقتصادی اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آباده به شماره ۱۲۴ گزارش کنند و یا با شماره‌های ۴۴۳۶۱۵۶۰ واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف، ۴۴۳۵۴۰۴۲ بازرسی جهاد کشاورزی و ۱۹۰ داخلی ۲ ستاد خبری شبکه بهداشت تماس بگیرند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.