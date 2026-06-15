پخش زنده
امروز: -
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم از برگزاری سوگواره «بصیرت عاشورایی» در بیش از ۴۰ بقعه متبرکه شهرستان قم همزمان با ماههای محرم و صفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش گفت: سوگواره «بصیرت عاشورایی» از خرداد تا مردادماه ۱۴۰۵ در بیش از ۴۰ بقعه متبرکه شهرستان قم برگزار میشود و مجموعهای از برنامههای فرهنگی، مذهبی و تبیینی را در بر خواهد گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری با بیان اینکه این سوگواره با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، تعمیق معرفت دینی و تقویت بصیرت اجتماعی و سیاسی جامعه برگزار میشود، افزود: برنامههایی با عناوین «لبیک یا حسین»، «شیرخوارگان حسینی»، «رهروان زینبی» و «به یاد علمدار» از جمله ویژهبرنامههای پیشبینی شده در ایام محرم و صفر است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ادامه داد: اجرای محافل «قرآن، عترت و خدمت»، «تجلیگاه بصیرت عاشورایی»، «تبیین دفاع مقدس سوم»، «تجلی بیعت با ولایت» و نشستهای روشنگرانه با موضوع «شناخت جنگ ترکیبی و یزید زمان» از دیگر بخشهای این سوگواره خواهد بود.
اسکندری با اشاره به حضور گسترده مبلغان در بقاع متبرکه استان خاطرنشان کرد: بیش از ۶۵ نفر از مبلغان اعزامی بومی و ائمه جماعات در اجرای برنامههای فرهنگی، تبلیغی و معرفتی این طرح مشارکت خواهند داشت و در کنار آنان، مداحان شاخص استان نیز در مراسم عزاداری و سوگواری سیدالشهدا (ع) به اجرای برنامه خواهند پرداخت.
وی همچنین از برپایی سفرههای اطعام حسینی در بقاع متبرکه خبر داد و گفت: اطعام عزاداران حسینی با مشارکت خیران و نیکوکاران و همچنین از محل درآمد موقوفات مرتبط با عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) انجام خواهد شد.