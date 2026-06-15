امروز ۲۵ خرداد، اعتبار سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۷، ۸ و ۹ است، شارژ شد.

کالابرگ کدملی‌های ۷، ۸ و ۹ شارژ شد

کالابرگ کدملی‌های ۷، ۸ و ۹ شارژ شد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ خرداد آغاز شده و شارژ اعتبار سرپرستان خانوار به‌صورت مرحله‌ای و بر اساس رقم پایانی کد ملی انجام شد.

در نخستین مرحله، حساب سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ در تاریخ ۱۵ خرداد شارژ شد و خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و نیرو‌های مسلح نیز در همان زمان امکان استفاده از اعتبار را داشتند.

روز ۲۰ خرداد نیز اعتبار سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است شارژ شد و اکنون با فعال شدن اعتبار برای کدملی‌های ۷، ۸ و ۹، همه گروه‌های تعیین‌شده در مرحله یازدهم به اعتبار کالابرگ دسترسی پیدا کرده‌اند.

همچنین سرپرستان خانوار برای استعلام موجودی اعتبار کالابرگ خود می توانند از طریق اپلیکیشن «شمیم» و شماره‌گیری کد دستوری: #۱۴۶۳۵۰۰ اقدام کنند.

شایان ذکر است اعتبار کالابرگ خرداد ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ معتبر است و اعتبار کالابرگ اردیبهشت ۱۴۰۵، تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ قابل استفاده می‌باشد.