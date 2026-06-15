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امروز ۲۵ خرداد، اعتبار سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، شارژ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ خرداد آغاز شده و شارژ اعتبار سرپرستان خانوار بهصورت مرحلهای و بر اساس رقم پایانی کد ملی انجام شد.
در نخستین مرحله، حساب سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ در تاریخ ۱۵ خرداد شارژ شد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و نیروهای مسلح نیز در همان زمان امکان استفاده از اعتبار را داشتند.
روز ۲۰ خرداد نیز اعتبار سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است شارژ شد و اکنون با فعال شدن اعتبار برای کدملیهای ۷، ۸ و ۹، همه گروههای تعیینشده در مرحله یازدهم به اعتبار کالابرگ دسترسی پیدا کردهاند.