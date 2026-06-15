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معاون روابط بینالملل بانک مرکزی، گفت: توسعه روابط اقتصادی خارجی، گسترش تعاملات کارگزاری، بهرهگیری از ظرفیت پولهای ملی و آمادگی برای فعالیت در شرایط تحریم و پساتحریم، مهمترین محورهای راهبردی بانک مرکزی در تعاملات بانکی و مالی با سایر کشورها به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابوالفضل کودهئی معاون روابط بینالملل بانک مرکزی در نشست با معاونان و مدیرانکل روابط بینالملل بانکها هدف از برگزاری این نشست را تبیین و پایهگذاری تعاملات بینالمللی مورد نیاز بانک مرکزی با سایر کشورها بر مبنای خرد جمعی عنوان کرد و گفت: مجموع این نشستها باید به نتایجی ملموس منتج شود که به ارتقای روابط بینالملل کمک کند، قابلیت گزارشدهی، گزارشگیری و ارزیابی داشته باشد تا در پایان سال بتوان میزان تحقق اهداف مدنظر و نقاط عدم تحقق را سنجید و در خصوص تغییر شیوهها، تقویت برخی بخشها یا حذف موارد غیرضروری تصمیمگیری کرد.
کودهئی با اشاره به ظرفیت پولهای ملی در تعاملات بینالمللی، بیان داشت: در همین بستر تحریمها، کشورهایی هستند که آمادگی دارند مبنای تبادلات خود را بر پایه پولهای ملی قرار دهند؛ لذا این موضوعی است که روی آن تمرکز داریم. در خصوص پیامرسانهای مالی موجود نیز برخی از بانکهای عامل، گامهای ارزشمندی برای انجام امور از طریق نرمافزارها و سامانهها برداشتهاند.
وی در پایان با بیان اینکه موضوعات متعددی در خانواده روابط بینالملل، امور ارزی و سایر بخشهای بانکها وجود دارد که گاه با یکدیگر همپوشانی دارند، گفت: باید با فرهنگ «همکاری تیمی» دست به دست هم داد تا چالشها مرتفع و برنامهای جامع، عملیاتی، قابل ارزیابی، قابل پیگیری و گزارشپذیر تدوین شود.