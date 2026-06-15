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رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: قرار بر این بود تولیدکنندگان داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به مدیریت شهری پایتخت تحویل دهند اما این اقدام انجام نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد آقامیری، در خصوص همکاری بین دولت و شهرداری تهران برای واردات واگنهای مترو از چین، گفت: دولت برای خرید و ادامه ساخت واگنها همکاری میکند اما برای واردات واگنهای تولید شده در چین باید منتظر ثبات در منطقه و آغاز فرایند ورود واگنها با کشتی باشیم.
وی در رابطه با روند تولید قطار ملی خاطرنشان کرد: این واگنها در داخل کشور ساخته میشود و طی دو سال قرارداد ۱۱۳ واگن عملیاتی خواهد شد و مشکلی بابت تولید در این بخش وجود ندارد.
آقامیری با اعلام اینکه متأسفانه ساخت و تحویل اتوبوسهای داخلی با تعلل همراه است، یادآور شد: قرار بر این بود تولیدکنندگان داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به مدیریت شهری پایتخت تحویل دهند اما این اقدام انجام نشده است.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: در زمان تحویل اتوبوسهای داخلی با مشکل روبهرو هستیم؛ در سه ماهه ابتدایی امسال نیز باید اتوبوس تحویل داده میشد که صورت نگرفت.
وی با بیان اینکه مبالغ مورد نیاز برای خرید اتوبوس از تولیدکنندگان داخلی بر اساس قرارداد مرحله به مرحله پرداخت شده است، گفت: ما مشکلی بابت پرداخت هزینهها نداشتیم؛ البته بخشی از این ارقام در زمان تحویل اتوبوسها پرداخت میشود. به هرشکل علت تأخیر در تحویل، پرداخت نکردن هزینه آن نبوده است.