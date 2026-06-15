پخش زنده
امروز: -
واردات ۳۶ قلم کالای مصرفی و ملزومات خانواده با هدف حمایت مستقیم از معیشت مرزنشینان در منطقه آزاد اروند، بدون نیاز به ثبت آماری مجاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در اقدامی راهبردی با هدف حمایت مستقیم از معیشت مرزنشینان و حذف کاغذبازی اداری، واردات ۳۶ قلم کالای مصرفی و ملزومات خانواده را بدون نیاز به ثبت آماری مجاز اعلام کرد.
مصطفی خانزادی افزود: در راستای تحقق اهداف توسعه اقتصادی و تسهیل در فرآیند تأمین کالاهای مورد نیاز، واردات ۳۶ قلم کالای مصرفی در محدوده این منطقه در قالب مصرف رویه در منطقه و بدون نیاز به انجام فرآیند ثبت آماری، مجاز اعلام شد.
این مصوبه که به تصویب هیأت مدیره این سازمان رسیده، با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان، کاهش موانع اداری و تسریع در چرخه تأمین و توزیع کالا اتخاذ شده و از آن بهعنوان یکی از اقدامات راهبردی در راستای تقویت اقتصاد محلی یاد میشود و اجرای این تصمیم میتواند ضمن کاهش هزینههای واردات به افزایش قدرت خرید شهروندان و رونق فعالیتهای تجاری و خدماتی در منطقه منجر شود.
اولویت نخست؛ رفاه و معیشت خانوادهها
وی تاکید کرد: در بخش اصلی این مصوبه، تمرکز ویژهای بر تأمین مایحتاج و ملزومات رفاهی خانوادهها است. بر این اساس، واردات اقلام خوراکی شامل قند، شکر و انواع حبوبات در کنار لوازم خانگی راهبردی همچون یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، کولر، هود و دستگاههای تصفیه آب تسهیل شده است. همچنین برای پاسخ به نیازهای رفاهی و دیجیتال اعضای خانواده، واردات لپتاپ، دوربینهای عکاسی، ساعت، عینک و ملزومات نوزاد (بهجز پوشاک و کفش) مشمول این تسهیلات جدید قرار گرفتهاند تا دسترسی خانوارها به کالاهای باکیفیت با قیمت رقابتی فراهم شود.
گام دوم؛ پشتیبانی از مشاغل و زیرساختهای فنی
مدیرعامل منطقه آزاد اروند خاطر نشان کرد: در کنار ملزومات خانگی، این فهرست شامل اقلامی است که با هدف رونق کسبوکارها و تقویت زیرساختهای فنی منطقه در نظر گرفته شده است. این بخش شامل تجهیزات اداری و فروشگاهی (چاپگر، تونر، ماشینحساب، تلفن رومیزی و کاغذ)، ابزارآلات تخصصی نجاری و کفاشی و شبکه هاب امنیتی نظیر دوربین مداربسته و آیفون تصویری است.
همچنین با هدف حمایت از اشتغال دریایی و کشاورزی بومی، واردات موتور لنج و قایق و قطعات یدکی مربوطه در کنار ماشینآلات تخصصی برداشت خرما و تجهیزات ایمنی و اطفای حریق نیز آزاد شده است تا چرخهای تولید و خدمات در منطقه آزاد اروند با شتاب بیشتری به حرکت درآید.
اجرای این سیاست در کنار تسهیل فرآیندهای تجاری زمینهساز افزایش رقابت در بازار، تعدیل قیمتها و بهبود دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز خواهد بود؛ موضوعی که در نهایت به پویایی بیشتر اقتصاد منطقه آزاد اروند و ارتقای سطح رفاه ساکنان آن منجر میشود.