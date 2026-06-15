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وزیرمیراث: آغاز دوران پساجنگ را از اصفهان رقم میزنیم اصفهان نهتنها قلب تپنده فرهنگ و هویت ایران، بلکه موتور محرک توسعه ملی و مقصد آینده گردشگری منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امروز در آیین اففتاح پنجمین هتل ۵ستاره در اصفهان با اشاره به انتخاب آگاهانه این شهر برای هفتمین سفر خود در دو سال اخیر، افزود: اینکه ما امروز هفتمین سفرمان را طی دو سال اخیر به اصفهان داریم، آگاهانه انتخاب شده است. چرا که اگر اصفهان حرکت کند، ایران حرکت خواهد کرد و لازم است برای دستیابی به این موفقیت تلاش کنیم.
سید رضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی این شهرافزود: اصفهان فراتر از مجموعه بناها و ساختمانها و خیابانهاست. اصفهان روح تمدن ایران زمین است.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تأکید بر جایگاه ویژه سرمایه و سرمایهگذار در کشور، خطاب به مسئولان استانی تاکید کرد: با همراهی استاندار و شهردار و تمامی مسئولان استانی تلاش میشود موانع را از پای سرمایهگذار برداریم.
صالحیامیری با ارائه آماری از ظرفیت اقامتی استان گفت: مراکز اقامتی اصفهان به هفت هزار و ۸۰۰ تخت، هتلهای پنج ستاره به بیش از دو هزار تخت و مراکز اقامتی استان هم درمجموع به ۲۸ هزار تخت مجهز است.
استاندار اصفهان هم در این آیین گفت: افتتاح این هتل، پایان جریان گردشگری در اصفهان نخواهد بود؛ یک ساختمان وقتی احیا میشود، خودش پیامآور اقتصادی پویا و جاذبهای تاریخیِ زنده است که امروز قابل بهرهبرداری است.
مهدی جمالینژاد، افزود: زایندهرود، نقشجهان و اصفهان نه فقط متعلق به مردم این دیار که متعلق به همه جهانیان است. جریان زندگی و پویایی تمدن ایران در این شهر جاری است و باید اصفهان را به قطب آینده گردشگری ایران تبدیل کنیم.
استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی گردشگری گفت: امروز مسیر ایرانگردی را با جایگاه ویژهای باز کردهایم، هزار همت که برای اقتصاد آینده پیشبینی شده، نویدبخش تحولی بزرگ است.