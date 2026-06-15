به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، موسی رضایی در جریان بازدید از شرکت بیمه دی اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از فعالیت‌های صنعت بیمه به طور شفاف برای مردم بیان نشده و باید شرایط به گونه‌ای پیش برود که مردم با زوایای عملکردی این صنعت آشنا شوند.

رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به این نکته که اگر خسارات بیمه‌ای در فاصله کوتاه به زیان‌دیدگان پرداخت شود حلاوت آن بیشتر خواهد بود، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی سامانه‌های نظارت هوشمند واحد، ایجاد دسترسی‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات می‌تواند به سرعت‌بخشی به روند پرداخت خسارات کمک کند.

بر اساس این گزارش موسی رضایی تصریح کرد: تا زمانی که محدودیت‌های فناوری رفع نشود هیچ یک از ارکان اقتصادی نمی‌توانند با ظرفیت کامل خود به خدمات‌رسانی بپردازند.

رئیس کل بیمه مرکزی، رضایت‌مندی مردم را اولویت اصلی نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: غیر از حفظ آرامش و امنیت روانی مردم، هیچ مسأله و مؤلفه دیگری برای جامعه بیمه‌گران کشور، خط قرمز به حساب نمی‌آید.

وی اضافه کرد: رفع دغدغه‌های مرتبط با جبران خسارت بیمه‌ای از مهم‌ترین هدف‌گذاری‌های نهاد ناظر صنعت بیمه در دوره جدید است و اجازه نخواهیم داد خدمات بیمه‌ای دچار چالش شود.

رئیس کل بیمه مرکزی با تقدیر از عملکرد تیم مدیریتی و بدنه خدمت‌رسانی شرکت بیمه دی، از این مجموعه به عنوان نهاد خدمات‌رسان به اقشار خاص جامعه یاد کرد و گفت: خدمات‌رسانی به تمامی اقشار مردم برای صنعت بیمه یک مأموریت جدی است، اما خدمت گسترده و مؤثر صنعت بیمه دی به خانواده شهدا، ایثارگران، بازنشستگان و فعالان صنعت حمل و نقل کشور جای تحسین و تقدیر دارد.

وی در همین راستا تصریح کرد: شرکتی که به یک جامعه چند میلیونی خدمت می‌کند باید در بخش‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و سایر فرایند‌های اجرایی، موفق عمل کند.

رئیس شورای عالی بیمه با ابراز خرسندی از حضور در جمع خانواده شهدا و خادمان آنان در شرکت بیمه دی، خاطرنشان کرد: مقاومت در برابر توطئه‌های دشمنان، تحمل تورم بالا، مشارکت فعال در اداره کشور و حضور مؤثر در میادین و خیابان‌ها توسط مردم به گونه‌ای است که می‌توان تمامی آنان را به نوعی از اعضای خانواده ایثارگران به شمار آورد.

وی مثلث دولت، مردم و رزمندگان را عامل اصلی سرگردانی در اردوگاه دشمنان دانست و اظهار داشت: آنچه مسلم است در جنگ‌های اخیر آسیب‌های بسیاری به کشور وارد شده، اما محصول ارزشمند همدلی و همراهی مردم و مسئولان از مهم‌ترین دستاورد‌های کشور محسوب می‌شود.

گفتنی است هادی عبداللهی مدیرعامل شرکت بیمه دی ابوالفضل سروش رئیس هیأت مدیره و معاونان و مدیران این شرکت در این دیدار به طرح دیدگاه و بیان عملکرد شرکت بیمه دی پرداختند.

شایان ذکر است در آغاز این آیین، رئیس کل بیمه مرکزی و تنی چند از مشاوران، اعضای هیأت عامل و مدیران نهاد ناظر صنعت بیمه از بخش‌های مختلف بیمه دی و مرکز تماس این شرکت بازدید کردند و در مراسم پاسداشت خانواده شهدای جنگ اخیر حضور یافتند.

در پایان این مراسم فرزندان و دیگر اعضای خانواده شهدای اخیر، لوح یادبود را از رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران ارشد شرکت بیمه دی دریافت کردند.