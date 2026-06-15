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رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به وجود کودکستانهای غیرمجاز گفت: اگر خانوادهها در مراکز بدون مجوز ثبتنام نکنند، این مراکز یا ناچار به تعطیلی میشوند یا برای فعالیت قانونی به سمت دریافت مجوز حرکت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛حمیدرضا شیخالاسلام افزود: تلاش شده تا فعالان این حوزه در چارچوب قانونی ساماندهی شوند. بسیاری از فعالان این حوزه در ابتدا مجوز نداشتند و با دعوت ما، در چارچوب قانون و با دریافت مجوز فعالیت خود را ادامه دادند. در این چارچوب، تایید مربیان، تعیین سرفصلها و محتوای آموزشی و همچنین موضوع شهریه مورد توجه قرار دارد.
وی با بیان اینکه هنوز برخی مراکز بدون مجوز فعالیت میکنند، افزود: گاهی تصور میشود دریافت مجوز به معنای بزرگ شدن سازمان است، در حالی که هدف اصلی از شکلگیری این سازمان ایجاد یک نظام علمی، تخصصی و منظم در حوزه تعلیم و تربیت کودک است بهگونهای که هم حقوق مربیان رعایت شود و هم از دریافت هزینههای غیرمتعارف از خانوادهها جلوگیری شود.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ادامه داد: اگر خانوادهها در مراکز فاقد مجوز ثبتنام نکنند، این مراکز یا ناچار به تعطیلی میشوند یا برای فعالیت قانونی به سمت دریافت مجوز حرکت خواهند کرد.
شیخ الاسلام با اشاره به وجود دو نوع شهریه در مراکز غیرمجاز گفت: گاهی شهریه این مراکز کم است که در بررسیها مشخص میشود حقوق مربیانش بسیار پایین پرداخت میشود در حالی که بر اساس قانون کار، حداقل حقوق تعیین شده بسیار بالاتر است. از سوی دیگر در برخی موارد شهریههایی دو تا سه برابر نرخ مصوب از خانوادهها دریافت میشود.
وی درباره فرآیند صدور مجوز افزود: امروز روند صدور مجوز کاملا شفاف شده و متقاضیان از طریق درگاه ملی مجوزها درخواست خود را ثبت و مدارک را بارگذاری میکنند که مراحل بررسی و گزینش دربازه زمانی مشخص انجام میشود.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با ارائه آماری از وضع موجود افزود: در حال حاضر بیش از ۳۴ هزار کودکستان و مرکز پیش از دبستانی فعال در کشور وجود دارد. در سال گذشته، پوشش کودکستانی ۴۲ درصد بود، اما با برنامهریزیهای صورتگرفته این پوشش اکنون به ۷۳ درصد رسیده است که نشاندهنده رشد قابل توجه دسترسی کودکان به آموزش است.
شیخ الاسلام با بیان اینکه در سال جاری، با جلوگیری از تکرار پایه در پایه اول، از تحمیل هزینههای سنگین به نظام آموزشی جلوگیری شده است گفت: تکرار پایه در این مقطع حدود ۴۰ میلیون هزینه برای کشور ایجاد میکرد که با اقدامات انجامشده از این هزینه جلوگیری شده است.
وی همچنین با اشاره به گستردگی جامعه هدف اظهار کرد: هفت میلیون کودک از بدو تولد تا پایان هفتسالگی، بخشی از جامعه مخاطب تعلیم و تربیت هستند و با در نظر گرفتن نقش خانواده، این عدد به بیش از ۲۳ میلیون نفر میرسد.
رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با بیان اینکه تصمیم نگرفتیم که از سال تحصیلی آینده پیشدبستانی بهصورت ناگهانی اجباری شود، بلکه برای آن یک فرآیند مشخص تعریف کردیم تا هم زیرساختها آماده شود و هم بتوانیم پوشش صددرصدی نوآموزان در سطح کشور را محقق کنیم ادامه داد: این موضوع در کمیسیون آموزش مجلس به تصویب رسیده و باید در صحن علنی مجلس مطرح شود که حتما در اولین دستورهای صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
شیخ الاسلام با بیان اینکه این تصمیم هیچ ارتباطی با دوره ۱۲ ساله تحصیل ندارد و دانشآموزان همچنان در همان ۱۸ سالگی فارغالتحصیل خواهند شد گفت: اگر قرار بود تغییری در این بخش ایجاد شود، ممکن بود چالشهایی در سن فارغالتحصیلی دانشآموزان به وجود بیاید.