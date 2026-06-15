گردهمایی مبلغان دینی، مداحان و مسئولان هیئتهای مذهبی کهگیلویه
در آستانه فرا رسیدن ماه محرم ، نشست ستاد شئون فرهنگی و گردهمایی مبلغان دینی، مداحان و مسئولان هیئتهای مذهبی شهرستان کهگیلویه در دهدشت برگزار شد.
حجتالاسلام علی وحدانیفر افزود: تبلیغ دین و انتقال معارف اسلامی زمانی اثرگذار است که همراه با اخلاق نیکو، سعه صدر و شنیدن دغدغههای مخاطبان باشد؛ همان روشی که انبیای الهی و ائمه اطهار (ع) در طول تاریخ برای هدایت انسانها در پیش گرفتند.
وی با بیان اینکه اخلاق حسنه یکی از مهمترین مؤلفههای موفقیت در عرصه تبلیغ دینی است، افزود: مسئولان هیئتهای مذهبی، مبلغان و برگزارکنندگان مراسمهای مذهبی باید با روی گشاده و رفتار مناسب با نسل جوان برخورد کنند و زمینه حضور حداکثری نوجوانان و جوانان را در برنامههای مذهبی فراهم آورند.
امام جمعه دهدشت با اشاره به ضرورت اعتماد به نسل نوجوان و جوان، تصریح کرد: برخی از نوجوانان ممکن است در ابتدای مسیر مداحی، اجرا یا فعالیتهای فرهنگی دچار اشتباه شوند، اما نباید به دلیل این خطاها از صحنه کنار گذاشته شوند؛ هیئتهای مذهبی باید بستری برای تربیت نیروهای مؤمن، انقلابی و اثرگذار باشند و چهبسا همین نوجوانان در آینده از چهرههای شاخص مداحی و فعالیتهای فرهنگی و مذهبی کشور شوند.
وی عنوان کرد: لازم نیست در همه برنامهها تنها از افراد شناختهشده استفاده شود؛ بلکه باید به جوانان و نوجوانان فرصت تجربهاندوزی داد تا در عرصههای مختلف از جمله مداحی، سخنرانی و اجرای برنامههای فرهنگی نقشآفرینی کنند.
امام جمعه دهدشت همچنین با اشاره به شرایط حساس منطقه و کشور و دعوت مسئولان هیئتهای مذهبی، مبلغان و مداحان به حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، تأکید کرد: فضای هیئتهای مذهبی باید محل تقویت همدلی، بصیرت و آگاهی باشد و از هرگونه رفتار، سخن یا اقدامی که موجب اختلافافکنی و ایجاد دوگانگی در جامعه شود، پرهیز شود.