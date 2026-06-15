بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، جهانشیر بارگاهی در نشست با خبرنگاران در ایستگاه رسانهای در کنار تجمع مردمی بوشهر با اشاره به عملکرد شبکه پستی استان اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۷ میلیون و ۴۲ هزار خدمت پستی فیزیکی و الکترونیکی در استان بوشهر به مردم ارائه شد که از این شمار، حدود ۴.۷ میلیون مرسوله مربوط به ترافیک صادره از استان و حدود ۲.۶ میلیون مرسوله نیز وارده به استان بوده است.
وی با بیان اینکه ترافیک مرسولات صادره بوشهر نسبت به وارده بیشتر است، افزود: در مجموع در سال گذشته حدود ۳ هزار تن مرسوله پستی در شبکه پستی استان جابهجا شده است.
مدیرکل پست استان بوشهر با اشاره به فعالیت این مجموعه در شرایط خاص کشور، یادآور شد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، با وجود شرایط خاص و محدودیتهایی که در برخی مناطق ایجاد شد، همکاران پست از نامهرسانان و متصدیان باجه گرفته تا رانندگان و نیروهای تجزیه و تفکیک مرسولات، بهصورت کامل در محل کار حضور داشتند و خدمات پستی بدون وقفه ادامه یافت.
وی ادامه داد: در همین مدت ۱۰۲ هزار و ۲۵۱ خدمت پستی به مردم ارائه شد و در دوره جنگ ۴۰ روزه نیز بیش از ۳۲۷ هزار و ۶۳۴ خدمت در شبکه پستی استان انجام شد که نشاندهنده تداوم خدمترسانی در شرایط خاص است.
بارگاهی با اشاره به عملکرد ماههای اخیر شبکه پستی استان گفت: در حدود ۲.۵ ماه اخیر نیز نزدیک به ۱.۵ میلیون خدمت پستی در استان ارائه شده است.
وی اضافه کرد: این خدمات از طریق ۲۶۱ واحد قبول پستی در شهرها و روستاها، سه نامهرسان و ۳۶ خط پستی برای جابهجایی مرسولات بین شهرها و روستاها انجام شده و در مجموع بیش از ۵۰۰ نفر نیروی دولتی و بخش خصوصی در این چرخه فعالیت دارند.
مدیرکل پست استان بوشهر با اشاره به حرکت شبکه پستی به سمت هوشمندسازی خدمات تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم در سالهای اخیر توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی فرایندها بوده است بهگونهای که مردم میتوانند از طریق بسترهای الکترونیکی، خدمات پستی را از مرحله ثبت تا رهگیری مرسوله پیگیری کنند.
وی افزود: در همین راستا بخشی از خدمات پستی از جمله رهگیری مرسوله، احراز هویت مکانی، تأیید کدپستی و سایر خدمات در پلتفورمهای بومی از جمله پیامرسان «بله» ارائه میشود.
بارگاهی با تأکید بر نقش پست در توسعه اقتصاد دیجیتال، گفت: راهاندازی سامانه بازار الکترونیک پست این امکان را فراهم کرده است که فروشگاههای اینترنتی، کسبوکارهای خانگی و کارآفرینان بتوانند کالاهای خود را از طریق شبکه پستی به سراسر کشور و حتی خارج از کشور ارسال کنند.
وی اظهار کرد: پست از طریق این بستر توانسته ارتباطی مؤثر میان جوامع محلی با بازارهای ملی و بینالمللی ایجاد کند و سهم قابل توجهی در توسعه تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال داشته باشد.
مدیرکل پست استان بوشهر همچنین به نقش پست در توسعه عدالت ارتباطی اشاره کرد و گفت: شبکه پستی از معدود دستگاههایی است که در تمام روستاها، مناطق دورافتاده و حتی مناطق عشایری خدمات ارائه میدهد و این موضوع نقش مهمی در توسعه پایدار و دسترسی برابر مردم به خدمات دارد.
وی درباره امنیت پیامکهای پستی نیز هشدار داد و اظهار کرد: تمامی پیامکهای رسمی شرکت پست فقط با سرشماره «ایران پست» برای مردم ارسال میشود و هر پیامکی با عناوینی مانند مأمور پست یا ابلاغ که با این سرشماره نباشد، ارتباطی با شرکت پست ندارد و مردم باید نسبت به آن بیتوجه باشند.
بارگاهی در ادامه به طرح ملی نشانی استاندارد مکانمحور (جینف) اشاره و یادآور شد: این طرح یکی از زیرساختهای مهم تحقق دولت الکترونیک است که در آن آدرسها دارای مختصات جغرافیایی دقیق میشوند و این موضوع میتواند در ارائه خدماتی مانند اورژانس، آتشنشانی و خدمات شهری نقش مهمی در کاهش زمان امدادرسانی داشته باشد.
وی افزود: استانداردسازی نشانیها علاوه بر تسهیل خدمات پستی، زمینه توسعه خدمات هوشمند شهری و افزایش کارآمدی دستگاههای اجرایی را فراهم میکند.