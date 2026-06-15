ارائه بیش‌از ۳۲۷ هزار خدمت پستی در جنگ ۴۰ روزه

مدیرکل پست استان بوشهر با بیان این‌که در دوران جنگ ۴۰ روزه ارائه خدمات پستی به مردم متوقف نشد، گفت: در این مدت بیش از ۳۲۷ هزار و ۶۳۴ خدمت در شبکه پستی استان انجام شد که نشان‌دهنده تداوم خدمت‌رسانی در شرایط خاص است.