به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش مودیز، پیش‌بینی کوچک شدن اقتصادی امارات در پی کاهش گسترده تولید هیدروکربن‌ها و نفت تا سقف ۲۳ درصد است که همزمان با افت محسوس فعالیت‌های غیرنفتی و کاهش شدید سطح اعتماد سرمایه‌گذاران و فروپاشی بخش گردشگری همراه شده است.

این آژانس بین‌المللی اعلام کرد از سال ۱۹۸۶ که اقتصاد امارات ۱۹.۳ درصد کوچک شد، چنین افت شدیدی بی‌سابقه بوده است. کارشناسان تأکید می‌کنند امارات بهای ماجراجویی‌ها و ائتلاف با واشنگتن و تل‌آویو را با رکود گردشگری و کاهش تولیدی می‌پردازد که ثبات مالی ابوظبی را تهدید می‌کند.