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ناظر گمرکات آذربایجان شرقی از صادرات ۶۰۶ هزار تُن کالا به ارزش ۳۳۴ میلیون دلار از گمرکات این استان به ۶۰ کشور جهان در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علیاصغر عباسزاده گفت: گمرک تبریز با سهم ۶۳ درصدی از ارزش و ۴۷ درصدی از وزن صادرات، رتبه نخست را در میان گمرکات استان به خود اختصاص داده است. این گمرک با ثبت صادراتی به ارزش ۲۳۱ میلیون دلار و وزن ۲۸۴ هزار تُن در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن گمرک سهلان با ۴۰ میلیون دلار و ۵۰ هزار تن در رتبه دوم قرار گرفته است.
وی عمده کالاهای صادراتی استان را چدن، آهن و فولاد، مس و مصنوعات از مس، محصولات پتروشیمی، روی و مصنوعات از روی و میوههای خوراکی عنوان کرد و افزود: ترکیه، عراق، ارمنستان، افغانستان و گرجستان از مهمترین مقاصد این اقلام بودهاند.
ناظر گمرکات آذربایجان شرقی به واردات قطعی کالا اشاره کرد و گفت: در سال جاری ۶۶ هزار تُن کالا به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۴۰۳ هزار دلار از طریق گمرکات تبریز، سهلان، جلفا و نوردوز وارد کشور شده است.
عباسزاده عمده اقلام وارداتی را ماشینآلات و وسایل مکانیکی، توتون و تنباکو، گوشت، قطعات ماشینآلات راهسازی و وسایل نقلیه زمینی اعلام کرد و یادآور شد: این کالاها بیشتر از کشورهای ترکیه، امارات، چین، آلمان و هند وارد شدهاند. وی همچنین از واردات ۲۴ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۴۶ میلیون دلار خبر داد.
ناظر گمرکات استان با اشاره به وصول ۵۰ هزار و ۴۱۴ میلیارد ریال درآمد گمرکی در ۲ ماهه نخست سال جاری گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳۳ درصد افزایش داشته است.
رشد صادرات، افزایش درآمدهای گمرکی و توسعه مبادلات تجاری در آذربایجان شرقی در حالی ادامه دارد که این استان به دلیل دسترسی به مسیرهای بینالمللی حملونقل و بازارهای منطقهای و همچنین برخورداری از زیرساختهایی مانند گمرکات تبریز و جلفا، از مهمترین کانونهای تجارت خارجی در شمالغرب کشور به شمار میرود.
آذربایجان شرقی دارای چهار اداره کل گمرک در تبریز، سهلان، جلفا و نوردوز ۲ واحد گمرکی در مراغه و خداآفرین و همچنین دفاتر گمرکی در شهرک صنعتی شهید سلیمی شهرستان آذرشهر و شهرستان بناب است.