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معاون فرهنگی و آموزشی آستان مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با تشریح برنامههای ایام محرم در این آستان مطهر گفت: آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در ماه محرم با ویژهبرنامههای متنوعی میزبان عزاداران و سوگواران امام حسین (ع) است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از شبستان، حجت الاسلام محسن عرفاتی، معاون فرهنگی و آموزشی آستان مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با تشریح برنامههای این آستان در ماه محرم اظهار کرد: ویژه برنامههای آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام از امروز (دوشنبه، ۲۵ خرداد) با تعویض پرچم حرمهای مطهر آغاز میشود.
حجت الاسلام محسن عرفاتی، تصریح کرد: آئین تعویض پرچم دوشنبه، ۲۵ خرداد همزمان با شب اول محرم، قبل از مغرب (از ساعت ۱۷) برگزار میشود و طی آن پرچم متبرک ایوان طلای امیرالمومنین علیه السلام، که عتبه علویه به این آستان اهدا کرده است بر فراز گنبد حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام به اهتزاز درمی آید. همچنین پرچم گنبدهای امامزادگان همجوار، یعنی حضرت حمزه بن موسی الکاظم و حضرت طاهربن زین العابدین علیهم السلام نیز سیاه پوش میشود.
معاون فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم گفت: برنامههای دهه اول، شبها بعد از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت الاسلام «سیدمیرهاشم حسینی» و مرثیه سرایی «داود شکاری» و ظهرها با سخنرانی حجت الاسلام «حسین اسکندری» و مرثیه سرایی «داود شفیعی» و «محمدحسین عطائیان» برپا میشود.
وی با اشاره به برگزاری آئین شیرخوارگان حسینی در این آستان مقدس افزود: آئین شیرخوارگان حسینی امروز تبدیل به یک آئین بین المللی شده است و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم جمعه ۲۹ خرداد مصادف با نخستین جمعه ماه محرم ساعت ۹ صبح در مصلای بزرگ امام علی علیه السلام آستان و با سخنرانی حجت الاسلام «حسین مومنی» میزبان شیرخوارگان حسینی است. مرثیه سرایی این مراسم را محمدرضا غلامرضازاده برعهده دارد.
حجت الاسلام عرفاتی اظهار کرد: مراسم عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در دهه دوم محرم نیز ادامه مییابد و سخنران این ویژه برنامهها شبها حجت الاسلام «میرلوحی» (به مدت ۴ شب) و حجت الاسلام «حاج ابوالقاسم» (به مدت ۵ شب) خواهند بود و مداحان اهل بیت «مهدی نعیمی» و «مهدی خادم» مرثیه سرایی میکنند.
وی ادامه داد: قرائت ویژه زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام از دیگر برنامههای نیمه دوم محرم است.
معاون فرهنگی و آموزشی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) افزود: این برنامه سال قبل بسیار با استقبال مردم مواجه شد و امسال هم جمعه ۵ تیر (۱۱ محرم) قرائت زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام را خواهیم داشت.
حجت الاسلام عرفاتی گفت: از دیگر برنامههای دهه دوم محرم قرائت زیارت ناحیه مقدسه است که پنجشنبه ۱۱ تیر مصادف با ۱۷ محرم الحرام با سخنرانی حجت الاسلام مومنی و قرائت زیارت ناحیه مقدسه توسط محمدرضا غلامرضازاده برگزار میشود.
وی اضافه کرد: در دهه دوم محرم هم مانند دهه اول، مراسم سوگواری علاوه بر شب، ظهرها بعد از نماز ظهر وعصر برقرار است. سخنرانان مراسم ظهر دهه دوم حجت الاسلام «سعیدیان» (۵ روز) و حجت الاسلام «ریاضت» (۵روز) هستند. «حامد رضوان فر» و «سعید عباس زاده» هم مرثیه سرایی خواهند کرد.