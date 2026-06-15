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کارشناس هواشناسی ایلام گفت: از فردا تا پایان هفته دمای هوا ۵ تا ۷ درجه افزایش مییابد و تا روز چهارشنبه در نواحی مرزی و نوار جنوبی وزش باد نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدینژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: از فردا تا پایان هفته حدود ۵ تا ۷ درجه افزایش دما در استان پیشبینی میشود.
وی افزود: برای روزهای پایانی هفته نیز یک توده هوای نسبتاً گرم در سطح استان استقرار پیدا خواهد کرد.
احمدینژاد گفت: بر اساس بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا روز چهارشنبه در برخی نواحی به ویژه نواحی مرزی و نوار جنوبی استان، وزش باد نسبتاً شدید مورد انتظار است.
این کارشناس هواشناسی تأکید کرد: وزش باد احتمال غبار محلی و کاهش کیفیت هوا را به همراه خواهد داشت.