کارشناس هواشناسی ایلام گفت: از فردا تا پایان هفته دمای هوا ۵ تا ۷ درجه افزایش می‌یابد و تا روز چهارشنبه در نواحی مرزی و نوار جنوبی وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احسان احمدی‌نژاد» کارشناس هواشناسی ایلام اعلام کرد: از فردا تا پایان هفته حدود ۵ تا ۷ درجه افزایش دما در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای روز‌های پایانی هفته نیز یک توده هوای نسبتاً گرم در سطح استان استقرار پیدا خواهد کرد.

احمدی‌نژاد گفت: بر اساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا روز چهارشنبه در برخی نواحی به ویژه نواحی مرزی و نوار جنوبی استان، وزش باد نسبتاً شدید مورد انتظار است.

این کارشناس هواشناسی تأکید کرد: وزش باد احتمال غبار محلی و کاهش کیفیت هوا را به همراه خواهد داشت.