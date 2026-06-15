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سخنگوی وزارت صمت میگوید: با توجه به پیش بینی رشد ۲۰ درصدی، برای تامین سوخت ژنراتورهای صنایع، پیشنهاد دادیم ۳۵۰ میلیون لیتر گازوئیل تخصیص یابد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، به گفته زارعی، سال گذشته از ۳۵۰ میلیون لیتر گازوئیل تخصیص یافته به صنایع ۲۹۶ میلیون لیتر مصرف شده است.
سخنگوی وزارت صمت افزود: واحدهای صنعتی برای تخصیص سهمیه گازوئیل دیزل ژنراتورها بایستی در سامانه صدف ثبت نام کنند و با نصب کنتورهای هوشمند اندازه گیری کارکرد، سهمیه خود را دریافت کنند.
گزارش از مهدی محمدزاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما