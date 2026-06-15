الله یار مالمیر، یکی از کسبه های منصف نهاوند‌ است و اعتقاد دارد در هر شرایطی باید به مردم خدمت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، چند ماهی است کشور عزیزمان ایران اسلامی مورد هجوم ناجوانمردانه دژخیمان‌ شده است که بویی از انسانیت نبرده اند، دشمنانی که سال هاست نتوانسته اند به اهداف شوم و خطرناک خود برسند.

یکی از راه‌های خنثی سازی برنامه‌های دشمنان وحدت، همدلی و هوای همدیگر را داشتن است.

الله یار مالمیر، یکی از کسبه نهاوند‌ی است که به کاسب منصف معروف است.

او می گوید هر کسی در هر شرایطی وظیفه دارد در خدمت مردم باشد.

آقای مالمیر با ارزان فروشی و خوش انصافی توانسته است کمک حال مردم بویژه مستمندان شود.