به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در مراسمی ویژه و با حضور امیر زارعی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، جمعی از مدیران شهری و مسئولان ورزشی، احسان پیغمبری و امیرمحمد رضایی از قهرمانان شاخص رشته وشوو استان، مدال‌های قهرمانی خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کردند.

این اقدام ارزشمند با هدف ثبت و ماندگاری افتخارات ورزشکاران خراسان رضوی و حفظ دستاورد‌های ورزشی استان در یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی و تاریخی کشور انجام شد.

اهدای مدال‌های این دو قهرمان وشوو، نمادی از پیوند ورزش، فرهنگ و معنویت در مشهدالرضا (ع) است و می‌تواند زمینه‌ساز توجه بیشتر به افتخارات قهرمانان استان و معرفی دستاورد‌های آنان به نسل‌های آینده باشد.

در این مراسم، از تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های احسان پیغمبری و امیرمحمد رضایی در میادین ورزشی، تقدیر شد و بر اهمیت پاسداشت سرمایه‌های انسانی و قهرمانان ورزشی خراسان رضوی تأکید شد.