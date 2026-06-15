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دو تن از قهرمانان برجسته وشوو خراسان رضوی، مدالهای قهرمانی خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،در مراسمی ویژه و با حضور امیر زارعی، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، جمعی از مدیران شهری و مسئولان ورزشی، احسان پیغمبری و امیرمحمد رضایی از قهرمانان شاخص رشته وشوو استان، مدالهای قهرمانی خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کردند.
این اقدام ارزشمند با هدف ثبت و ماندگاری افتخارات ورزشکاران خراسان رضوی و حفظ دستاوردهای ورزشی استان در یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و تاریخی کشور انجام شد.
اهدای مدالهای این دو قهرمان وشوو، نمادی از پیوند ورزش، فرهنگ و معنویت در مشهدالرضا (ع) است و میتواند زمینهساز توجه بیشتر به افتخارات قهرمانان استان و معرفی دستاوردهای آنان به نسلهای آینده باشد.
در این مراسم، از تلاشها و افتخارآفرینیهای احسان پیغمبری و امیرمحمد رضایی در میادین ورزشی، تقدیر شد و بر اهمیت پاسداشت سرمایههای انسانی و قهرمانان ورزشی خراسان رضوی تأکید شد.