اعلام تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا واکنش های گسترده ای در بین مقامات و کشورهای جهان داشته است .

واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی به تفاهم ایران و آمریکا (۲)

واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی به تفاهم ایران و آمریکا (۲)

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛اعلام تفاهم بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا واکنش های گسترده ای در بین مقامات و کشورهای جهان داشته است .

چین : از دستیابی به یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ استقبال می کنیم



وزارت خارجه چین به اعلام تفاهم میان آمریکا و ایران واکنش نشان داد.به گزارش خبرگزاری صدا وسیما از پکن ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین با استقبال از توافق میان آمریکا و ایران ابراز امیدواری کرد یادداشت تفاهم همان طور که برنامه ریزی شده امضا شود.

لین جیان افزود: از دستیابی به یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا با هدف پایان دادن به جنگ استقبال می کنیم و قدردان تلاش‌های میانجی‌گرایانه پاکستان است.سخنگوی وزارت امور خارجه چین تاکیدکرد:بازگشایی تنگه هرمز به نفع کشورهای منطقه و جامعه بین الملل است و چین مایل است همراه با جامعه بین‌المللی، برای بازگشت هرچه زودتر صلح و آرامش به منطقه خلیج فارس و خاورمیانه، به ایفای نقش مثبت خود ادامه دهد.

سوئد: تفاهم ایران و آمریکا برای مردم ما مهم است

اولف کریسترسون نخست وزیر سوئد در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» ضمن استقبال از تفاهم میان تهران و واشنگتن آن را برای مردم سوئد و معیشت شهروندان حائز اهمیت عنوان کرد.

استقبال عربستان از اعلام تفاهم جمهوری اسلامی ایران و آمریکا

وزارت خارجه عربستان در بیانیه ای اعلام کرد: تلاش پاکستان و قطر و همکاری واشنگتن و تهران را با تلاش‌هایی که منجر به دستیابی به توافق شد ارج می‌نهیم و بر اهمیت برقراری مجدد امنیت و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز تاکید می‌کنیم. امیدواریم صلح با دستیابی به تفاهم دائمی تحقق یابد که منافع امنیتی کشور‌های منطقه را در نظر می‌گیرد.

واکنش اروپا به نهایی شدن تفاهمنامه تهران- واشنگتن

صدراعظم آلمان:من از توافق میان آمریکا و ایران استقبال می‌کنم.

کر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس: آزادی دریانوردی بدون عوارض درتنگه هرمز احیا شود و انگلیس آماده «ارائه کمک به مین‌روبی است».

رئیس شورای اروپا: اتحادیه اروپا آماده کمک به راهبردی برای «صلح پایدار است.»

رئیس کمیسیون اروپا: اولویت اکنون اجرای سریع و کامل این توافق توسط همه طرف‌ها است. این توافق باید امکان بازگشایی فوری تنگه هرمز را فراهم کند.

مسئول سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا: این یک پیشرفت بالقوه محسوب می‌شود. این توافق، پس از اجرا باید بحران جهانی انرژی را نیز کاهش دهد.

رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه: تفاهم ایران و آمریکا گامی مهم برای کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای است رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست‌جمهوری ترکیه، با استقبال از توافق میان آمریکا و ایران، این توافق را گامی مهم برای کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای توصیف کرد. در پیام برهان‌الدین دوران آمده است: از توافق حاصل شده بین ایالات متحده آمریکا و ایران با هدف پایان‌دادن به تنش‌ها و بازگرداندن ثبات به منطقه استقبال می‌کنیم. امیدواریم که این توافق نه فقط به پایان‌دادن به بحران فعلی کمک کند، بلکه به ایجاد صلح پایدار نیز کمک کند. ترکیه به حمایت از تمام تلاش‌های سازنده با هدف تضمین صلح و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهور فرانسه نیز خواستار «بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز» شده و افزود که فرانسه و انگلیس آماده ارائه کمک هستند.

اسپانیا با استقبال از توافق ایران و آمریکا خواستار گفتگو و مذاکره برای حل و فصل همه مسائل از جمله در لبنان شد

خوزه مانوئل آلبارس بوئنو، وزیر خارجه اسپانیا: از اعلام تفاهم میان ایالات متحده و ایران استقبال می‌کنم و تلاش‌های میانجی‌ها را ارزشمند می‌دانم. آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز دو موضوع حیاتی هستند. گفت‌و‌گو و مذاکره می‌تواند مسائل باقی‌مانده را حل‌وفصل کرده و آتش‌بس را، از جمله در لبنان تضمین کند.