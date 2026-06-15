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تأملی، در سفر به استان البرز و بازدید از زیرساختهای شهرستان ساوجبلاغ، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را «برگ زرین نظام سلامت» در دولت فعلی خواند و با تأکید بر کارآمدی این الگو در بیش از ۱۰۰ کشور جهان، از آغاز فاز گسترش این برنامه در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید تأملی، مشاور معاون بهداشت وزارت بهداشت و رئیس تیم پایش و ارزشیابی، در نشست بررسی روند اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در استان البرز، ضمن تأکید بر برکات بلندمدت این برنامه برای آحاد جامعه، اظهار داشت: این طرح یک تجربه آزموده شده در سطح بینالمللی است که بیش از ۱۰۰ کشور توسعهیافته و در حال توسعه، آن را به عنوان کارآمدترین روش ارائه خدمات سلامت برگزیدهاند.
تأملی، عدالت در سلامت و دسترسی عادلانه به خدمات را از دستاوردهای مهم این طرح برشمرد و افزود: نظام ارجاع علاوه بر ارتقای شاخصهای سلامت، با جلوگیری از مراجعات مکرر و خدمات غیرضروری، به مدیریت دقیق منابع کشور کمک شایانی میکند. اگرچه ممکن است این برنامه در مراحل ابتدایی با چالشها و هزینههایی همراه باشد، اما در درازمدت تمامی مردم و نظام سلامت از برکات آن بهرهمند خواهند شد.
وی با ارائه گزارشی از روند پیشرفت این برنامه ملی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود ۲۰ میلیون نفر در مناطق روستایی تحت پوشش قرار گرفتهاند و در فاز جدید، اجرای برنامه در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر آغاز شده است. در این مسیر، پنج شهرستان به عنوان پیشرو و ۵۹ شهرستان به عنوان منتخب تعیین شدهاند که در سه فاز اجرایی خواهند شد. خوشبختانه شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز یکی از شهرستانهای منتخب در فاز نخست است.
رئیس تیم پایش و ارزشیابی، هدف از این سفر را همافزایی با تیمهای عملیاتی و رفع چالشهای اجرایی دانست و تصریح کرد: اجرای این برنامه یک کار تیمی بزرگ و ملی است که به عنوان اولویت نخست کشور در حوزه سلامت، با پیگیری مستمر ریاستجمهوری و وزیر بهداشت در حال انجام است.
تأملی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای دانشگاه علوم پزشکی البرز و مسئولان استانی، ابراز امیدواری کرد با نهادینهسازی فرهنگ صحیح در میان خانوادهها، شاهد تحولی بنیادین در حوزه خودمراقبتی، پیشگیری و درمان باشیم.