به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،محمد جواد کنجوری افزود: با وجود فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای پخش زنده مسابقات جام جهانی فوتبال در سینما‌های استان کرمانشاه، برگزاری این برنامه همچنان منوط به صدور مجوز از سوی فرمانداری است.

وی افزود: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، علی‌رغم موافقت نهاد‌های امنیتی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با پخش مسابقات در سینماها، اجرای این برنامه نیازمند اخذ مجوز نهایی از فرمانداری بوده و تاکنون مجوز لازم صادر نشده است.

کنجوری ادامه داد: این در حالی است که همزمان با برگزاری رقابت‌های جام جهانی، بسیاری از مراکز عمومی و کافه‌های سطح شهر میزبان علاقه‌مندان فوتبال هستند و مطالبه تماشای این مسابقات روی پرده سینما، بصورت جدی در فضایی استاندارد، ایمن و خانوادگی، از سوی شهروندان نیز مطرح شده است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان گفت: در صورت صدور مجوز، سینما‌های استان آمادگی کامل برای میزبانی از علاقه‌مندان و پخش زنده مسابقات را خواهند داشت و شادی و تجربه خوب این اکران را جوانان این استان همچون سراسر کشور تجربه خواهند کرد.