وزیر امور خارجه کشورمان در تماس‌های تلفنی جداگانه صبح امروز دوشنبه با هاکان فیدان، فواد حسین و بدر عبدالعاطی وزرای امور خارجه ترکیه، عراق و مصر راجع به روند و مفاد تفاهم اسلام آباد گفت‌و‌گو و رایزنی کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سید عباس عراقچی در این گفت‌و‌گو‌های تلفنی با اشاره به مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال اجرای توافق، بر لزوم توقف کامل تجاوزات و حملات بی‌ثبات‌کننده رژیم صهیونیستی علیه لبنان تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین از مواضع و نقش کشور‌های ترکیه، عراق و مصر در حمایت از برقراری آتش‌بس، کاهش تنش‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک برای تحقق ثبات و امنیت در منطقه قدردانی کرد.

وزیر امور خارجه ایران، ترکیه، عراق و مصر همچنین بر ادامه رایزنی‌ها و همکاری‌های نزدیک در خصوص تحولات منطقه‌ای و ضرورت تقویت تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ صلح و ثبات تأکید کردند.