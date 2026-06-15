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دهمین دوره جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار، با هدف اعتلای علمی و تجلیل از دانشجویان سرآمد شاهد و ایثارگر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تجلیل از نخبگان شاهد و ایثارگر دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی «جایزه ملی ایثار»، با حضور مسئولان، اساتید و نخبگان جامعه ایثارگری در سالن مولانا دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
این رویداد ملی که به یاد و نام شهدای دانشآموز مدرسه «شجره طیبه» میناب و شهدای «میدان علم» در جبهههای مقاومت علیه استکبار جهانی برگزار میشود، عرصهای برای بازخوانی عزم راسخ فرزندان شهدا و ایثارگران در مسیر کسب دانش و تعالی است.
بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، در این جشنواره پس از طی مراحل استانی و داوریهای دقیق تخصصی، از برترینهای حوزههای علمی، آموزشی و پژوهشی در سطح ملی تقدیر خواهد شد.
این جشنواره با هدف زمینهسازی برای اعتلای همهجانبه دانشجویان شاهد و ایثارگر، شناسایی و تجلیل از دانشجویان سرآمد در عرصههای علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و همچنین ایجاد پویایی و افزایش انگیزه در رقابتهای تحصیلی این گروه از دانشجویان برگزار شد.
وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، همکاری گستردهای در برگزاری این رویداد ملی داشتند.
در بخش پایانی مراسم جایزه ملی ایثار با هدف تکریم مجاهدتهای علمی و پژوهشی، از برگزیدگان دهمین جشنواره «جایزه ملی ایثار» در بخشهای مختلف تجلیل به عمل آمد.
بر این اساس، در حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محمدرضا مهدیپور، اکرم عزتیفرد، محمدمهدی دریسی، امیرحسین محمدی، زهرا سادات منظری، سید ارمیا موسویمحمدی، نادیا قربانیان، ندا نیکبخت ثانی کاخکی، عاطفه جنت علیپور، محمد امین بقائی بارجینی، سولماز لاله زاری، کامل زارعی، علیرضا اسلامینژاد، لیلا مسعودی یکتا، متین ملکیان شهرضا و محمدصادق خلیلیان تقدیر شد.
همچنین در عرصه آموزش و پرورش، سیده الیسا هاشمی، ثمین قربانی، روژینا بیگی، رونیا بیگی، فاطمه شجاعیان، صبا سادات الحسینی، مطهره قاسمی، سوین معینی، تسنیم وحدت و محیا قاسمی به عنوان برگزیدگان ملی معرفی شدند. در بخش نخبگان وزارت علوم نیز از سید یاسر اشرفی، رقیه اصغرزاده، آزاده عمادی اندانی، مهران جلیلی، علی حیدری، مبینا محمدی، رضا محمودی، لیلا کاوسی قافی، مجتبی اسفندیاری صالح، مریم مجد رحیمآبادی، علی زاهدی، زهرا باعزم و پیمان قلندری تجلیل به عمل آمد.
در ادامه، از برگزیدگان دانشگاه آزاد اسلامی شامل رضا احمدی، رضا روشنپور، زهرا سادات مرتضوی، زینب جوکار، محمد خالصی حقیقی، مریم رنجبر، مصطفی مهدوی آکردی، نسیم معجز، هادی زیبنده، محمدآشنا عباسمنش، محدثه محمدی، فرید کیانی اسکویی، فائزه سنجابی، طیبه مهرانپور، سمیه مراد نژادی، اسکندر احمدی، یاسین سرواهرابی، حسین توکلیان، امیرحسین اوجاقلو، احمد میرزامحمدی، امید بهمنیاری، مسعود رضایی و محمد آخوندی تقدیر شد. در پایان نیز از برگزیدگان حوزه علمیه شامل اسدالله کریمی، ابوذر حیدری، محمدجواد عنایتی، علیرضا عنایتی و محمدصادق کاظمی تجلیل شد تا بدینسان از تمامی نامآوران شاهد و ایثارگر که در مسیر تعالی علمی کشور گام برمیدارند، قدردانی گردد.