به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اتحادیه طلا و جواهر کاشان گفت: این فرد غیربومی در شهرستان‌های دیگر هم اقدام به فروش این سکه‌های پارسیان تقلبی کرده بود که در کاشان شناسایی شد.

علی طالبیان افزود: با توجه به افزایش کلاهبرداری‌ها در بازار طلا و سکه لازم است همشهریان کاشانی حتما از مراکز صنفی مجوزدار از اتحادیه طلا و جواهر خرید کنند و در قبال خرید خود به هر میزان که باشد از فروشنده صورت حساب دریافت کنند.

طالبیان گفت: همشهریان باید هر نوع طلا و یا مسکوکات را پس از خرید از فروشنده دریافت کنند و به هیچ عنوان حتی در قالب امانت، جنس خریداری شده را در نزد فروشنده نگذارند.