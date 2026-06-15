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از یک فرد غیربومی در بازار کاشان ۲۱ کیلوگرم سکه پارسیان تقلبی با تیزهوشی بازرسان اتحادیه شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اتحادیه طلا و جواهر کاشان گفت: این فرد غیربومی در شهرستانهای دیگر هم اقدام به فروش این سکههای پارسیان تقلبی کرده بود که در کاشان شناسایی شد.
علی طالبیان افزود: با توجه به افزایش کلاهبرداریها در بازار طلا و سکه لازم است همشهریان کاشانی حتما از مراکز صنفی مجوزدار از اتحادیه طلا و جواهر خرید کنند و در قبال خرید خود به هر میزان که باشد از فروشنده صورت حساب دریافت کنند.
طالبیان گفت: همشهریان باید هر نوع طلا و یا مسکوکات را پس از خرید از فروشنده دریافت کنند و به هیچ عنوان حتی در قالب امانت، جنس خریداری شده را در نزد فروشنده نگذارند.