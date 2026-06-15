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کتاب «نامیرا» نوشته صادق کرمیار، با روایتی جذاب از شک و تردیدهای مردم کوفه، علل عدم حمایت از امام حسین (ع) در واقعه عاشورا را واکاوی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، «نامیرا» با تمرکز بر «جامعهشناسی خیانت»، از زاویه دید انسانهای عادی به کربلا مینگرد و ثابت میکند که واقعه عاشورا مختص به یک زمان و مکان خاص نیست؛ بلکه امتحانی دائمی برای تشخیص حق از باطل است.
«نامیرا» رمانی بلند از صادق کرمیار است که عنوان آن به حقیقت جاودان و فراموش نشدنی واقعه ی کربلا و نامیرایی آن جان های بزرگی اشاره دارد که در راه خداوند و حقیقت شهید شدند.
نویسنده با تحقیقات فراوان درباره ی اتفاقات قبل از واقعه ی عاشورا، بستری تاریخی بر مبنای حقیقت بنا کرده و سپس روایتی تخیلی و قصه وار را در دل آن شکل داده است. وی ابتدا این اثر را به شکل فیلمنامه تدوین نمود اما دست سرنوشت سبب شد تا این کتاب از طریق دوستان کرمیار به دست ناشر برسد و با استقبال نشر کتاب نیستان، بازنویسی و به صورت کتاب در اختیار مخاطبان قرار گیرد.
این کتاب درباره دختر و پسری جوان از اهالی کوفه است که بدون منفعت طلبیهای روز افزون مردم کوفه به دنبال حقیقت هستند. اما در میان رفتارهای متناقض سرداران بزرگ کوفه، بین حمایت از امام حسین (ع) و یا وفاداری به یزید سرگردانند.
داستان نامیرا جایی آغاز میشود که عبدالله بن عمیر، مردی از قبیله بنیکلب در روزهای پیش از عاشورا با همسرش در راه نخیله است که تشنه میمانند. آنها در راه با انس بن حارث که در بیابان در انتظار قافله امام حسین (ع) نشسته است روبهرو میشوند. انس به قافله عبدالله آب میدهد. کمی بعد قافله عبدالله با کاروانی مواجه میشود که مورد حمله راهزنان قرار گرفته است. عبدالله و سوارانش به کاروانیان کمک میکنند و راهزنان را فراری میدهند.
پس از آن عبدالله میفهمد بار کاروان متعلق به سلیمان کاروانسالار و شریکش عباس است. سلیمان که در حمله دزدان زخمی شده و امیدی به نجات خودش نمیبیند کاروان را به عبدالله میسپارد و او را قسم میدهد اموال عباس را که در حجاز کشته شده به همسرش ام ربیع برساند. با این حال سلیمان زنده میماند.
رمان«نامیرا» که مورد نیکی و تمجید رهبر شهید انقلاب اسلامی هم قرار گرفته است، کاری از انتشارات نیستان است.