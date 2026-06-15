مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مراغه گفت: باهدف افزایش کیفیت و پایداری شبکه آب آشامیدنی، تصفیه خانه این شهر بهینه سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد طوسی افزود: در این طرح سامانه کلر زنی سرویس شده، رگولاتور‌ها تنظیم، خطوط انتقال کلر و تخلیه رسوبات نیز به صورت کامل شست و شو شدند.

وی اضافه کرد: اجرای طرح بهینه سازی، موجب افزایش کارایی سیستم کلرزنی، حفظ استاندارد‌های بهداشتی و میکروبی آب شرب، کاهش احتمال بروز اختلال در فرآیند بهره‌برداری و افزایش طول عمر تجهیزات تصفیه‌خانه خواهد شد.

وی اضافه کرد: با انجام این عملیات، پایداری تأمین آب شرب به‌ویژه در دوره اوج مصرف تقویت می شود و شهروندان می‌توانند از کیفیت مطلوب و فشار مناسب آب شرب بهره‌مند شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مراغه خاطرنشان کرد: در این طرح همه مراحل تصفیه آب توسط کارشناسان و متخصصان تعمیر، سرویس و اورهال شده است.

وی گفت: اجرای این طرح بخشی از برنامه‌های مستمر شرکت آب و فاضلاب مراغه با هدف توسعه زیرساخت‌های حیاتی و تأمین پایدار و مطمئن آب شرب شهرستان است.

طوسی افزود: عملیات تعمیر، سرویس و بهینه‌سازی تجهیزات تصفیه‌خانه آب مراغه با تکیه بر دانش فنی و توان متخصصان داخلی این مجموعه با موفقیت به پایان رسید.