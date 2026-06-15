مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفت: گشت‌های فوریت خدمات اجتماعی این سازمان، همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در پایتخت، به‌صورت تمام‌وقت در تمامی محورهای مراسم در خدمت شهروندان خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالمجید رحمانی با اشاره به مأموریت گشت‌های فوریت خدمات اجتماعی در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در پایتخت گفت: وظیفه اصلی گشت‌های فوریت خدمات اجتماعی در این اجتماع بزرگ، مدیریت اجتماعی و حمایت از افراد آسیب‌دیده و شهروندان است. بر همین اساس، تیم‌های مددکاری این گشت‌ها از پیش در محل مستقر می‌شوند تا در کنار شهروندان، خدمات لازم را ارائه دهند.

وی افزود: در روزهای شنبه ۱۳ و یکشنبه ۱۴ تیر، هم‌زمان با نوزدهم و بیستم ماه محرم، مراسم وداع با پیکر مطهر رهبر شهید در مصلای امام خمینی تهران برگزار خواهد شد و گشت‌های فوریت خدمات اجتماعی در معابر اطراف مصلای امام خمینی مستقر می‌شوند. این تیم‌ها ضمن ساماندهی و مدیریت شرایط پیش از مراسم، نسبت به ارائه خدمات به هموطنان اقدام خواهند کرد.

رحمانی ادامه داد: همچنین در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با بیست‌ویکم ماه محرم و برگزاری مراسم تشییع در تهران، تمامی گشت‌های فوریت خدمات اجتماعی در محورهای مسیر تشییع حضور خواهند داشت و اقدامات مددکاری لازم را انجام می‌دهند.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت مدیریت جمعیت میلیونی حاضر در این مراسم، تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی فعالیت این گشت‌ها، پیشگیری و رسیدگی به موارد گم‌شدگی کودکان و سالمندان است و تمامی تیم‌ها برای این منظور آمادگی کامل دارند.

وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با افرادی که گم‌شده بودند، با سامانه ۱۳۷ پلاس تماس بگیرند تا تیم‌های مددکاری سازمان، فرآیند بازگشت افراد به خانواده‌هایشان را با سرعت و دقت پیگیری کنند.