پخش زنده
امروز: -
سارق حرفهای باغات پیشوا که به ۴۰ فقره سرقت اعتراف کرده بود، با عملیات پلیسی مأموران پاسگاه یوسفرضا دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران از دستگیری یک سارق حرفهای باغات در شهرستان پیشوا خبر داد.
سردار «دلاور القاصیمهر» اعلام کرد: مأموران پاسگاه یوسفرضا پس از چند فقره سرقت از باغات منطقه، در یک عملیات غافلگیرانه متهم را شناسایی و دستگیر کردند.
به گفته وی، متهم در بازجوییهای فنی به ۴۰ فقره سرقت اعتراف کرده و ارزش اموال مسروقه و مکشوفه در این پرونده بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران در پایان از تلاش مأموران انتظامی پیشوا قدردانی کرد و از شهروندان خواست موارد مشکوک را با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.