رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، برای برگزاری بدون حادثه ایام عزاداری دهه اول محرم توصیه‌هایی را به مردم و رانندگان ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری ماه محرم گفت: با توجه به برگزاری مراسمات عزادرای سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش در این شب‌ها همکاران بنده به صورت صد درصدی در تمامی معابر اصلی وفرعی حضور و تا پایان مراسمات، کنترل تردد‌ها و ایجاد نظم و امنیت تردد‌ها را به صورت خاص و ویژه بر عهده خواهند داشت.

وی با اشاره به این موضوع که رانندگی باید طوری باشد که مردم هیچگونه نگرانی از حضور در معابر را نداشته باشند، ادامه داد: در این شب‌های محرم اقدامات ما و رانندگی‌های شهروندان باید طوری باشد که بدون حادثه، تصادف و مشکل ترافیکی، عابرین پیاده، افراد سالمند و خانواد‌هایی که به سمت هیئات مذهبی تردد می‌کنند هیچ دل نگرانی برای حضور در مراسمات مذهبی نداشته باشند.

موسوی پور از رانندگان خواست که همیشه و در همه حال به افراد مسن و افرادی که توانایی حرکت سریع را ندارند احترام گذاشته، مخصوصا در این شب‌ها تمرکز، دقت، حواس و چشم خود» را در حین تردد‌ها از کودکان و افراد ناتوان» بر ندارند.

وی به رانندگان توصیه‌ کرد: لباس‌های عابرین پیاده مشکی است و به همین خاطر رانندگان به صورت کامل عابرین پیاده را نمی‌بینند به همین دلیل توصیه می‌شود در این شب‌ها رانندگان محترم با دید وسیع‌تر با تمرکز و دقت رانندگی کنند همچنین در هنگام رسیدن به محل‌های عزاداری و دستجات سینه زنی توقف کرده و اجازه عبور به عابرین پیاده بدهند در نتیجه پس از حصول اطمینان از نبود افراد، شروع به حرکت نمایند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: عابرین پیاده دقت داشته باشند حتما در این شب‌ها از نقاط روشن تردد کرده و هیچگاه از عرض معابر بزرگراهی جهت تردد به سمت دیگر بزرگراه استفاده نکنند و همیشه از پل‌های هوایی و پیاده رو‌ها استفاده کرده و سعی شود از کفش و یا شلواری استفاده شود که رنگ آن متمایز از رنگ مشکی باشد و یا اینکه قسمت‌هایی از آن «شبرنگ» داشته باشد تا رانندگان بتوانند عابرین پیاده را بهتر و بیشتر رویت نمایند تا شاهد حوادث تلخ نباشیم.

وی ادامه داد: موتورسواران گرامی سعی کنند از کلاه ایمنی با رنگ سفید در این ایام استفاده نمایند، زیرا لباس آنان تیره و مشکی است به همین دلیل سفیدی رنگ کلاه باعث هر چه بهتر و بیشتر دیده شدن تردد‌های آنان در سطح معابر شهر تهران می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: رانندگان موتورسیکلت به این نکته مهم نیز توجه داشته باشند که اگر در سیستم روشنایی وسیله نقلیه آنها نقص وجود دارد حتما نسبت به رفع آن اقدام نمایند و هیچگاه بدون چراغ در تاریکی هوا تردد نکنند و موتورسیکلت خود را به وسیله «شبرنگ» تجهیز نمایند.

وی به مسئولین هیئات مذهبی نیز توصیه کرد: موکب‌ها را در نقاط و محل‌هایی برپا نمایند که دارای نور کافی و لازم باشد که بیشتر دیده شود «در نقطه کور قرار نداشته باشد. همچنین مسئولین هیئات مذهبی همکاری لازم را به ویژه در این شب‌ها با خدمتگزاران خود در پلیس راهور تهران بزرگ داشته باشند تا مراسمات امسال نیز در کمال صحت و سلامت و باشکوه‌تر و منظم‌تر برگزار گردد.