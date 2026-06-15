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۱۹۰ وسیله تفریحی غیراستاندارد در شهربازیهای خراسان رضوی مهرو موم شد.
-به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل استاندارد خراسان رضوی گفت:این تعداد تجهیز و وسیله بازی به دلیل نداشتن گواهینامه معتبر استاندارد یا عدم احراز الزامات ایمنی در شهربازیها و پارکهای آبی استان، شرایط لازم برای ادامه بهرهبرداری را نداشتند که مطابق مقررات از فعالیت آنها جلوگیری و اقدامات قانونی لازم برای مهرو موم آنها انجام شد.
حامد محمدی با بیان اینکه ایمنی در تجهیزات تفریحی،موضوعی نیست که بتوان آن را به زمان وقوع حادثه موکول کرد، گفت: بسیاری از مخاطرات احتمالی با انجام بازرسیهای منظم، نگهداری صحیح تجهیزات و رعایت الزامات فنی، قابل پیشگیری است به همین دلیل کارشناسان ادارهکل استاندارد بهطور مستمر وضعیت تجهیزات مشمول استاندارد اجباری را رصد و کنترل میکنند.
وی ادامه داد: گواهینامه استاندارد برای تجهیزات تفریحی یک مجوز دائمی نیست و بهرهبرداران موظفند در بازههای زمانی مشخص، نسبت به انجام آزمونها، بازرسیهای ادواری و تمدید تأییدیههای لازم اقدام کنند در غیر این صورت تجهیزات مربوطه، امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت.
محمدی با تأکید بر اینکه هدف از این نظارتها صرفا برخورد با متخلفان نیست، تصریح کرد: تلاش ما آن است خانوادهها با اطمینان بیشتری از خدمات مراکز تفریحی استفاده کنند. هر تجهیزی که در آن کوچکترین ابهامی از نظر ایمنی وجود داشته باشد تا زمان رفع نواقص و تأیید مجدد، اجازه بهرهبرداری نخواهد داشت.
وی همچنین از شهروندان خواست هنگام استفاده از وسایل بازی و تجهیزات تفریحی به وجود گواهینامه معتبر استاندارد و تأییدیه نصبشده در محل توجه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق راههای ارتباطی ادارهکل استاندارد اطلاع دهند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی عنوان کرد: نظارت بر تجهیزات تفریحی در طول سال و در تمامی شهرستانهای استان ،ادامه خواهد داشت و ادارهکل استاندارد در حوزه ایمنی تجهیزات مورد استفاده عموم مردم، هیچ مماشاتی نخواهد داشت.