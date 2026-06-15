صد و ششمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، بار دیگر اتحاد و یکپارچگی این دیار را در دفاع از آرمان‌های انقلاب به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ صد و ششمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، صحنه‌ای از غیرت، وفاداری و وحدت ملی رقم زد.

مردم ایلام، زن و مرد، پیر و جوان، این بار نیز با حضور پرشور خود نشان دادند که هیچ تهدیدی نمی‌تواند اراده آنان را سست کند.

۱۰۶ شب، یعنی مردم این دیار از نخستین شب تاکنون، خستگی ناپذیر و بی‌ادعا پای آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

فریاد یکپارچه «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» که از میدان ۲۲ بهمن برخاست، پیام روشنی برای دشمن داشت: مردم ایلام بیدارند و از میدان بیرون نخواهند رفت.