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صد و ششمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، بار دیگر اتحاد و یکپارچگی این دیار را در دفاع از آرمانهای انقلاب به نمایش گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ صد و ششمین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، صحنهای از غیرت، وفاداری و وحدت ملی رقم زد.
مردم ایلام، زن و مرد، پیر و جوان، این بار نیز با حضور پرشور خود نشان دادند که هیچ تهدیدی نمیتواند اراده آنان را سست کند.
۱۰۶ شب، یعنی مردم این دیار از نخستین شب تاکنون، خستگی ناپذیر و بیادعا پای آرمانهای خود ایستادهاند.
فریاد یکپارچه «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» که از میدان ۲۲ بهمن برخاست، پیام روشنی برای دشمن داشت: مردم ایلام بیدارند و از میدان بیرون نخواهند رفت.