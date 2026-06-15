به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،فرزاد محمدی با تشریح وضعیت پرداخت تسهیلات فرهنگیان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۳۹ میلیارد تومان تسهیلات مرابحه بانک ملی و همچنین بیش از ۳۳۹ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای فرهنگیان لرستانی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: متقاضیان این تسهیلات پیش از این درخواست خود را در سامانه مربوطه ثبت کرده‌اند و پس از انجام قرعه‌کشی، افراد منتخب به بانک معرفی شده‌اند. در حال حاضر مراحل تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات برای این افراد در حال انجام است.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اقدامات انجام شده در سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ مجموعاً بیش از ۱۴ هزار و ۶۹۱ میلیارد ریال تسهیلات در قالب وام‌های مختلف به فرهنگیان استان پرداخت شده است.

محمدی تصریح کرد: این تسهیلات شامل ۳ هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال وام ضروری، ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بانک ملی، ۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال تسهیلات مرابحه بانک ملی، یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات کارت اعتباری بانک ملی و ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه بانک مهر ایران بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از ۲۱ هزار نفر از فرهنگیان لرستان در سال گذشته از این تسهیلات بهره‌مند شده‌اند که نقش مهمی در ارتقای رفاه و حمایت از معیشت جامعه فرهنگی استان داشته است.

محمدی تأکید کرد: آموزش و پرورش لرستان با همکاری شبکه بانکی استان، پیگیری‌های لازم را برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات و افزایش بهره‌مندی فرهنگیان از خدمات رفاهی ادامه خواهد داد.