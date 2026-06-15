به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مدیر پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی گفت: روند بررسی و ارزیابی مساجد منتخب برای تکمیل پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی ، وارد مرحله جدید شده است و تلاش می‌کنیم تا شهریورماه شرایط لازم برای ارزیابی مقدماتی پرونده فراهم شود.

رسول وطن‌دوست با اشاره به اینکه پرونده مسجد ایرانی سیر تحول معماری مسجد در ایران از آغاز دوره اسلامی تا دوران معاصر را روایت می‌کند، افزود : در هر دوره تاریخی، گویاترین و شاخص‌ترین مسجد انتخاب شده است تا روند توسعه و تحول معماری ایران به‌خوبی نمایش داده شود.

وی گفت : در این مرحله تعدادی مسجد جدید نیز مورد بازدید و بررسی قرار می‌گیرند و در صورت دارا بودن شرایط لازم، امکان الحاق آنها به پرونده وجود دارد. اضافه شدن هر مسجد به پرونده ، منوط به رفع مسائل مرتبط با مرمت، حفاظت و تعیین و ساماندهی حریم درجه یک و دو آثار است.

وطن‌دوست درباره جایگاه مسجد جامع عتیق و مسجدالنبی قزوین در این پرونده گفت: درحال حاضر مسجد جامع و مسجدالنبی قزوین در فهرست بررسی‌ها قرار دارند.

مسئول پرونده ثبت جهانی مسجد ایرانی افزود: مسجدالنبی قزوین در مقایسه با نمونه‌های مشابه در کشور از شرایط بهتری برخوردار است و با رفع برخی مشکلات جزئی، مانع جدی برای حضور در پرونده نخواهد داشت.

وی گفت : سال گذشته حدود ۲۵ مسجد در فهرست اولیه این پرونده قرار داشتند، اما فرآیند بررسی همچنان ادامه دارد و ممکن است تعداد مساجد منتخب تغییر کند.