با هدف پیشگیری از بروز هر گونه حادثه احتمالی و بهبود شرایط بهره‌برداری، عملیات تعویض و شستشوی مقره‌های آلوده (عایق الکتریکی) و شاخه‌زنی درختان خطر‌ساز خط ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه شهید رجایی با موفقیت اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کامبیز اسماعیل‌نیا معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای گیلان، با بیان اینکه خط ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه گیلان-نیروگاه شهید رجایی، خط تاثیر گذار در تبادل و انتقال انرژی به شبکه سراسری کشور است گفت: به دلیل آلودگی مقره‌های (عایق‌های الکتریکی) خط ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه گیلان-نیروگاه شهید رجایی ناشی از وجود معادن و کارخانه‌های صنعتی مستقر در منطقه جنوب استان گیلان و پیشگیری و جلوگیری از تبعات و چالش‌های حاصل از این پدیده، عملیات اجرایی شستشوی مقره‌های آلوده در ۳ گروه کاری، تعویض مقره‌های آلوده در ۴ گروه کاری و شاخه‌زنی درختان خطر‌ساز در ۳ گروه کاری در مسیر خط اجرا شد.

اسماعیل‌نیا با بیان اینکه نگهداشت خطوط در قالب طرح‌های تعمیر، بازسازی، نوسازی و بهینه‌سازی از اهمیت زیادی برخوردار است گفت: این کار با هدف افزایش تاب‌آوری، پایش و رصد مداوم و مستمر خطوط شبکه برق گیلان انجام می‌شود تا خللی در تامین برق پایدار مشترکان به وجود نیاید.

وی فقدان جاده‌های دسترسی و شرایط بسیار متغیر آب و هوایی را از جمله مشکلات پیش روی اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: منابع انسانی هر شرکت بالاترین دارایی آن است که با لحاظ این امر، عملیات پیچیده و خطر‌ساز شستشوی مقره و شاخه‌زنی درختان با رعایت کامل الزامات فنی، ایمنی و HSE انجام شد تا از بروز هر گونه آسیبی به کارکنان عملیاتی جلوگیری به عمل آید.

خط ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه گیلان– شهید رجایی به طول ۱۶۸ کیلومتر با ۴۴۷ پایه، وظیفه تبادل انرژی نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان به شبکه سراسری را برعهده دارد.