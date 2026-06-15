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مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران با رد شایعه جیرهبندی آب در شهرستان ملارد، افت فشار و قطعیهای شبانه را ناشی از الزامات عملیات آبگیری مخازن و کاهش شدید آبدهی چاهها عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران با اشاره به تاثیر شش سال خشکسالی پیاپی بر منابع آبی شهرهای اقماری اظهار کرد: متاسفانه به دلیل افت شدید سطح سفرههای زیرزمینی و آبخوانها، آبدهی (دبی) برخی چاههای پیرامونی و تامینکننده آب در این مناطق بهشدت ضعیف شده؛ بهطوریکه خروجی چاههایی که پیش از این ۴۰ لیتر بر ثانیه بود، اکنون به کمتر از ۲۰ لیتر رسیده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه افت فشار شبانه به معنای جیرهبندی نیست، افزود: بازه زمانی ۱۲ شب تا ۶ صبح، زمان طلایی شبکه برای بازتوانی است. در این ساعات برای اینکه شهروندان صبحها و در طول روز با مشکل کمآبی مواجه نشوند، عملیات آبگیری مخازن انجام میشود که این روند طبیعی ممکن است در مناطقی مانند ملارد، تاثیر خود را به شکل افت فشار یا قطعی موقت در ساعات پایانی شب نشان دهد.
مدیر روابط عمومی آبفای استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود، وجود انشعابات غیرمجاز را یکی دیگر از عوامل مهم افت فشار شبکه در غرب استان تهران دانست و خاطرنشان کرد: انشعابات غیرمجاز ضربه سنگینی به پایداری شبکه وارد میکنند. در همین راستا و با پیگیریهای انجامشده، تنها در روزهای گذشته حدود ۸۰۰ انشعاب غیرمجاز در غرب استان شناسایی و با آنها برخورد شده است تا حقوق مشترکان قانونی حفظ شود.