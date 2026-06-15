به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، ظفری گفت: ارت نشاط به عنوان بستری برای دسترسی آسان دانش‌آموزان به امکاناتی نظیر سالن‌های ورزشی، سینماها، کتابخانه‌ها، پارک‌های علمی و تفریحی و همچنین اردو‌های تربیتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهمیت ایجاد بستر‌های نشاط‌آفرین برای دانش‌آموزان اظهار کرد: فراهم‌سازی فرصت‌های مناسب برای تفریح سالم و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی، از جمله نیاز‌های مهم دانش‌آموزان است و اجرای طرح «کارت نشاط دانش‌آموزی» می‌تواند زمینه بهره‌مندی بیشتر آنان از این ظرفیت‌ها را فراهم کند.