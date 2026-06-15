اداره کل هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: تا اواخر وقت فردا سه شنبه، وزش باد‌های شمالی همراه با احتمال گرد و غبار محلی در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اداره کل هواشناسی استان قزوین از تداوم هوای پایدار در روز‌های آینده خبر داد و اعلام کرد: از بعدازظهر امروز دوشنبه تا پایان روز سه‌شنبه، وزش باد‌های شمالی همراه با احتمال گرد و غبار محلی در برخی مناطق استان پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس اعلام این اداره کل، آسمان استان در روز‌های آینده عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود، اما با نفوذ جریانات شمالی، از بعدازظهر امروز دوشنبه تا روز سه‌شنبه، شاهد کاهش دما و استقرار هوای خنک در سطح استان خواهیم بود.

کارشناسان هواشناسی همچنین با اشاره به افزایش سرعت وزش باد در برخی مناطق، اعلام کردند: این پدیده به‌ویژه در شهر‌های کوهین، تاکستان و بوئین‌زهرا محسوس‌تر خواهد بود و احتمال بروز گرد و غبار محلی را در این مناطق افزایش می‌دهد.