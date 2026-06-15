دبیر مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی با اشاره به برگزاری اجتماع عظیم سربازان ظهور در نخستین جمعه ماه محرم گفت: اجتماع مادران و شیرخوارگان حسینی در بیش از ۹ هزار نقطه ایران اسلامی و ۴۵ کشور جهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نشست خبری داود منافی پور، دبیر مجمع شیرخوارگان حضرت علی اصغر (ع) ظهر امروز در مسجد امام صادق (ع) برگزار شد.

آقای منافی پور در این نشست با تبیین برنامه‌های مجمع جهانی شیرخوارگان حضرت علی اصغر (ع) در محرم سال جاری، همایش جهانی شیرخوارگان حسینی را مسیری برای آماده سازی سربازان امام زمان (عج) عنوان کرد.

دبیر مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی از برگزاری اجتماع عظیم سربازان ظهور در نخستین جمعه ماه محرم مطابق با برنامه هر ساله خبر داد و افزود: اجتماع مادران و شیرخوارگان حسینی به اندازه‌ای در جهان گسترده شده است که در بیش از ۹ هزار نقطه ایران اسلامی و ۴۵ کشور جهان شاهد برگزاری این همایش باشکوه هستیم.

آقای منافی پور تصریح کرد: در برنامه‌های محرم امسال با توجه به شرایط و تحولات اخیر، رویکرد‌ها و برنامه‌های این همایش جهانی نیز متحول شده است.

ادامه دارد...