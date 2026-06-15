به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساری، از مهار آتش‌سوزی رخ‌داده در مرکز سنواتی دفن پسماند شهر ساری واقع در محدوده پناهگاه حیات وحش سمسکنده خبر داد.



بهرام فغانی گفت: با حضور نیرو‌های اجرایی یگان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، همکاری جوامع محلی، مشارکت دستگاه‌های امدادی و هماهنگی فرمانداری شهرستان ساری، آتش‌سوزی در کوتاه‌ترین زمان مهار و از گسترش آن به سایر بخش‌های منطقه جلوگیری شد.

او افزود: پس از دریافت گزارش وقوع آتش سوزی در مرکز سنواتی دفن پسماند شهر ساری واقع در محدوده پناهگاه حیات وحش سمسکنده، محیط‌بانان بلافاصله در محل حاضر شدند و مهار آتش با همکاری نیرو‌های منابع طبیعی، جوامع محلی، دستگاه‌های امدادی و سایر دستگاه‌های مسئول آغاز شد و در ادامه این رویداد، عملیات لکه‌گیری و پایش محدوده توسط نیرو‌های حفاظتی انجام شد و وضعیت منطقه تحت کنترل قرار گرفت.

بهرام فغانی گفت: با توجه به افزایش خطر وقوع آتش‌سوزی در فصل گرما، پایش مستمر مناطق حساس در دستور کار قرار دارد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه آتش یا شرایط مخاطره‌آمیز، موضوع را با شماره‌های ۱۵۴۰ و ۱۵۰۴، همچنین محیط‌بانی‌ها و ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان‌ها اطلاع دهند.