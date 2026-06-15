بخشداران خط مقدم ارتباط با مردم و اجرای طرح‌های محله‌محور هستند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به اجرای طرح‌های محله‌محور به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزارت کشور گفت: این طرح‌ها باید با جدیت دنبال شود و همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای آن مشارکت فعال داشته باشند.