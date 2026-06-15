بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، احسان جهانیان در گردهمایی مشترک بخشداران استان بوشهر که به میزبانی شهرستان دشتی برگزار شد، اظهار کرد: ارزیابی، نظارت و رصد عملکرد مدیران در سطح بخشها باید بهصورت دقیق و مستمر انجام شود تا کارآمدی مجموعه مدیریتی افزایش یابد.
وی با تأکید بر ضرورت آموزش و توانمندسازی مستمر بخشداران افزود: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی باید تداوم داشته باشد و بخشداران لازم است در حوزههای مختلف اجرایی و مدیریتی، اشراف و آگاهی خود را به روز کنند.
وی ادامه داد: اجرای برنامهها و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی با رویکرد نشاطآفرینی در سطح شهرها و روستاهای بخش ضروری است و باید از ظرفیت طرحها و ایدههای خلاقانه در این زمینه استفاده شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر اهمیت ارتباط با اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: بخشداران باید ارتباط مستمر و مؤثر با مردم برقرار کنند و از ظرفیتهای اجتماعی و محلی در جهت حل مسائل و تقویت سرمایه اجتماعی بهره ببرند.
وی با اشاره به اجرای طرحهای محلهمحور بهعنوان یکی از برنامههای مهم وزارت کشور گفت: این طرحها باید با جدیت دنبال شود و همه دستگاههای اجرایی در اجرای آن مشارکت فعال داشته باشند.
جهانیان همچنین بر مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و افزود: گفتمان دولت وفاق ملی باید در جامعه ترویج شود و خدمات و دستاوردهای دولت بهصورت شفاف و مؤثر اطلاعرسانی شود.
وی با اشاره به عملکرد دولت در شرایط اخیر کشور گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، دولت با همکاری ارکان مختلف نظام، با تمام توان در کنار مردم قرار داشت و اجازه نداد در تأمین اقلام اساسی خللی ایجاد شود که این موضوع یک دستاورد مهم مدیریتی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر یادآور شد: در همان شرایط بحرانی نیز طرحهای عمرانی کشور متوقف نشد و روند اجرای طرحها با جدیت ادامه یافت که نشاندهنده پایداری نظام مدیریتی و اجرایی است.
وی تاکید کرد: حضور مستمر مدیران در بین مردم باید در دستور کار قرار گیرد و خدمات دولت بهصورت دقیق، شفاف و مؤثر به جامعه منعکس شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر نیز گفت: رویکرد دولت چهاردهم خدمت صادقانه و تکریم مردم در راستای امیدآفرینی است
فردین اسلامیراد اظهار کرد: دولت چهاردهم توانسته است با رویکردهای امیدآفرین، فضای اجتماعی و مدیریتی کشور را تقویت کند و مدیران دستگاههای اجرایی را به ارائه خدمات مطلوب در راستای تکریم و رضایت ارباب رجوع به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود مکلف کرده است.
وی افزود: قطعا گذر از این شرایط در مسیر اقتدار کشور علاوه بر نعمت دارا بودن نیروهای مسلح پرافتخار، مدیون حضور، همراهی و حمایت مردم عزیزمان است و وظیفه کارگزاران دولت چهاردهم علاوه بر ایجاد روحیه امیدبخش در جامعه، رویکردی جدی در مسیر خدمترسانی مطلوب به مردم است و باید همه از تمام ظرفیتهای موجود برای بهبود شرایط استفاده کنیم و این مورد تاکید استاندار است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر تاکید کرد: به منظور تحقق مطلوب برنامهها و ماموریتهای محوله، توجه به آموزش، توانمندسازی و توسعه مهارتهای فردی برای همه مدیران و کارکنان الزامی است و بخشداران هم باید با جدیت به این موضوع توجه کنند.
فردین اسلامی راد همچنین بر رعایت سلسه مراتب اداری و تشریفات سازمانی برای حکمرانی مطلوب در شان کارگزار دولت چهاردهم تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی عملکرد دولت تصریح کرد: ما علاوه بر اینکه باید تلاش کنیم تا با برنامه ریزی مدون عملکرد مطلوبی داشته باشیم، ضرورت دارد خدمات دولت و اقدامات انجام شده را نیز از مسیرهای مختلف و به شکل مطلوب اطلاع رسانی کنیم؛ لذا تبیین برنامهها و بیان دستاوردها و خدمات دستگاههای اجرایی در جامعه یک امر ضروری است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: این موضوع از تأکیدات رئیسجمهور و نماینده عالی دولت در استان بوشهر است و باید در همه دستگاههای اجرایی بهویژه در فرمانداریها و بخشداریها بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
اسلامی راد از ایجاد مرکز هماهنگی انرژی در ساختار استانداری بوشهر خبر داد و گفت: راهاندازی این مرکز اقدام مهم و مؤثری است که در این دولت به عنوان یک مطالبه جدی با پیگیریهای مستمر استاندار، انجام پذیرفته و میتواند نقش بسزایی در حاکمیت و تمرکز قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری در جهت تحقق برنامههای توسعه محوری استان داشته باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار بوشهر همچنین با اشاره به راهاندازی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر، افزود: این اتفاق که با پیگیریهای مستمر استاندار، به عنوان هدیه دولت وفاق ملی در شب عید سعید غدیر خم به مردم استان بوشهر اهدا شد، میتواند زنجیره مکمل توسعه همه جانبه و پایدار استان باشد که امید است با راه اندازی تمام ابعاد آن، مزایای قابل توجهی برای استان به همراه داشته باشد و به عنوان یک مولفه مهم و اثر گذار در اقتصاد استان سهم بسزایی خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به نقش مهم برنامه ریزی در انجام امور عنوان کرد: امسال همچون سال گذشته در حوزه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، پیگیریهای موثری انجام و در ادامه نیز در دستور کار قرار دارد تا انشاالله با تعیین اعتبارات مصوب، تعمیر و تجهیز برای فرمانداریها و بخشداریها و سپس تخصیص مناسب، شاهد آن باشیم تا کاستیهای فرمانداریها و به ویژه بخشداریها برطرف شود.