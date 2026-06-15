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مدیر کل اداره امور مالیاتی استان زنجان گفت:درخواست تمدید مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل و اصناف) در اوایل امسال به مراجع ذیصلاح ارایه شده است و به محض صدور مجوزهای قانونی در این خصوص اطلاعرسانی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیر کل اداره امور مالیاتی استان زنجان گفت:در فروردین ماه امسال و بنابر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، درخواست خود مبنیبر تمدید مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل و اصناف) را به مراجع قانونی ذیصلاح ارایه کرده است و بهمحض دریافت مجوزهای قانونی لازم مراتب به اطلاع عموم خواهد رسید.
محمدی افزود: از آنجا که قوانین ابلاغی به سازمان امور مالیاتی کشور چارچوب زمانی مشخصی را برای ارایه اظهارنامههای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین کرده است، هرگونه تمدید مواعد مذکور منوط به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی خواهد بود.