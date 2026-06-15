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در اقدامی نوآورانه در راستای اجرای «مجازات سبز»، یک متهم در اسدآباد به جای تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، به انجام ۵۴۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در زمینه پاکسازی تالاب پیرسلمان محکوم شد. این رأی قضایی با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود وضعیت زیستمحیطی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان اسدآباد از صدور یک رأی قضایی با رویکرد «مجازات سبز» در بخش پیرسلمان خبر داد که طی آن، محکوم پرونده بهجای تحمل حبس، به ارائه خدمات زیستمحیطی در تالاب پیرسلمان مکلف شد.
مجید اسکندری، رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان اسدآباد، گفت: در اقدامی هوشمندانه از سوی دادگاه عمومی و انقلاب بخش پیرسلمان، برای فردی که به جرم نگهداری غیرمجاز یک قبضه سلاح شکاری تحت پیگرد قرار داشت، مجازات جایگزین حبس صادر شد.
وی افزود: بر اساس حکم صادره مقام قضایی، این فرد بهجای تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، به انجام ۵۴۰ ساعت خدمات عمومی رایگان با موضوع «پاکسازی محیط تالاب پیرسلمان» محکوم شده است.
ئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان اسدآباد با اشاره به اهمیت و تأثیرگذاری این نوع آرا تصریح کرد: اجرای این حکم تحت نظارت اداره حفاظت محیطزیست شهرستان اسدآباد انجام خواهد شد و این رویکرد میتواند نقش بسزایی در بازاجتماعی کردن محکومین و افزایش حس مسئولیتپذیری در قبال طبیعت داشته باشد.
اسکندری ضمن قدردانی از تعامل و رویکرد زیستمحیطی دستگاه قضایی در بخش پیرسلمان گفت: جایگزینی مجازاتهای حبس با خدمات عامالمنفعه محیطزیستی، علاوه بر کاهش آسیبهای اجتماعی، به بهبود وضعیت زیستگاههای طبیعی و تالابهای منطقه کمک شایانی خواهد کرد و الگوی مؤثری برای ترویج فرهنگ حفاظت از زیستبوم منطقه است.