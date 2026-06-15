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در شبانه روز گذشته بیرجند به صورت مشترک با ایستگاه های زاهدان و یزد دومین مرکز گرم کشور بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس الگوی نقشههای پیش یابی هواشناسی و متاثر از سامانه کم فشار سطح زمین و تقویت پر ارتفاع جنب حاره، دماهای بالاتر از طبیعی فصل قابل پیش بینی است؛ بنابراین مدیریت مصرف آب برق و عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج مصرف را توصیه میکنیم.
لطفی افزود: علاوه بر این در این مدت وزش تندباد و گرد و خاک در استان رخ خواهد داد.
وی گفت: از عصر فردا علاوه بر افزایش متناوب ابر با تشدید گرادیان فشار منطقه وزش بادهای شدید و خیلی شدید و گرد و خاک رو تا پایان هفته در استان انتظار داریم که در بعضیها ساعات باعث کاهش دید افقی و کیفیت هوا و اختلال در ترددهای جادهای خواهد شد.
کارشناس هواشناسی گفت: به علاوه در مناطق مستعد مثل مرز شرقی استان وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت هم قابل پیش بینی است.
لطفی افزود: در این خصوص هشدار سطح زرد از روز گذشته صادر شده که سطح هشدار برای مرز شرقی استان نارنجی است؛ بنابراین بررسی استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و گذاشتن قیم پای نهالهای آسیب پذیر و پرهیز از سفرهای غیر ضرور توصیه میشود.
وی گفت:در شبانه روز گذشته اسلامیه با کمینه دمای ۱۷ درجه خنکترین و بندان با بیشینه دمای ۴۸ درجه گرمترین نقاط استان بودند؛ تغییرات دما در مرکز استان هم بین ۱۹ و ۴۰ درجه ثبت شد.