در شبانه روز گذشته بیرجند به صورت مشترک با ایستگاه های زاهدان و یزد دومین مرکز گرم کشور بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی و متاثر از سامانه کم فشار سطح زمین و تقویت پر ارتفاع جنب حاره، دما‌های بالاتر از طبیعی فصل قابل پیش بینی است؛ بنابراین مدیریت مصرف آب برق و عدم استفاده از وسایل پرمصرف برقی در ساعات اوج مصرف را توصیه می‌کنیم.

لطفی افزود: علاوه بر این در این مدت وزش تندباد و گرد و خاک در استان رخ خواهد داد.

وی گفت: از عصر فردا علاوه بر افزایش متناوب ابر با تشدید گرادیان فشار منطقه وزش باد‌های شدید و خیلی شدید و گرد و خاک رو تا پایان هفته در استان انتظار داریم که در بعضی‌ها ساعات باعث کاهش دید افقی و کیفیت هوا و اختلال در تردد‌های جاده‌ای خواهد شد.

کارشناس هواشناسی گفت: به علاوه در مناطق مستعد مثل مرز شرقی استان وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت هم قابل پیش بینی است.

لطفی افزود: در این خصوص هشدار سطح زرد از روز گذشته صادر شده که سطح هشدار برای مرز شرقی استان نارنجی است؛ بنابراین بررسی استحکام سازه‌های موقت، تابلو‌های تبلیغاتی و گذاشتن قیم پای نهال‌های آسیب پذیر و پرهیز از سفر‌های غیر ضرور توصیه می‌شود.

وی گفت:در شبانه روز گذشته اسلامیه با کمینه دمای ۱۷ درجه خنک‌ترین و بندان با بیشینه دمای ۴۸ درجه گرمترین نقاط استان بودند؛ تغییرات دما در مرکز استان هم بین ۱۹ و ۴۰ درجه ثبت شد.