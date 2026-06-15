به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مهدی ناصری، رئیس شورای آموزش و پرورش فریمان در دیدار با مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همچنین بر ضرورت ساخت فضا‌های آموزشی جدید به دلیل رشد جمعیت در این شهرستان تأکید کرد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان نیز در این دیدار نقش مشارکت مردمی را در طرح نهضت توسعه عدالت آموزشی کلیدی دانست و از ساخت یا تکمیل ۲۶ فضای آموزشی، تربیتی و ورزشی در فریمان خبر داد.

جاسم حسین‌پور افزود: پنج آموزشگاه و سه نمازخانه در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و تلاش می‌شود تا آغاز سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری برسد.