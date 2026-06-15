به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حسینی، رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در نشست خبری با خبرنگاران از برگزاری آزمون‌های مرحله دوم المپیاد‌های علمی کشور از ۳۱ خرداد تا دوم تیر خبر داد و گفت: آزمون‌های مرحله اول المپیاد‌های علمی هر سال در فروردین‌ برگزار می‌شود، اما امسال به علت شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از وضع جنگی، امکان برگزاری مرحله دوم در زمان مقرر فراهم نشد و این آزمون‌ها با تأخیر برگزار خواهند شد.

وی افزود: با حمایت و مساعدت شورای عالی امنیت ملی، آزمون‌های مرحله دوم المپیاد‌های علمی در روز‌های ۳۱ خرداد، اول و دوم تیر در سراسر کشور برگزار می‌شود. این آزمون‌ها در مجموع در ۶ نوبت و در ۱۴ رشته علمی برگزار خواهد شد.

حسینی تعداد داوطلبان راه‌یافته به مرحله دوم المپیاد‌های علمی را حدود ۱۳ هزار نفر اعلام کرد و گفت: حوزه‌های برگزاری آزمون عمدتاً در مراکز استان‌ها مستقر هستند و برگزاری این آزمون‌ها پیش از آغاز امتحانات نهایی، امکان تعیین تکلیف وضعیت مدال‌آوران و برنامه‌ریزی برای مراحل بعدی را فراهم می‌کند.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان همچنین از آغاز فرآیند صدور کارت ورود به جلسه خبر داد و اظهار کرد: از پایان هفته جاری، کارت شرکت در آزمون مرحله دوم المپیاد‌های علمی از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت آموزش و پرورش در سامانه «مای مدیو» در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب امتیازات جدید برای مدال‌آوران برخی المپیاد‌ها خبر داد و گفت: معافیت و امتیازات دانشگاهی مدال‌آوران طلای المپیاد‌های هوش مصنوعی و مدیریت، اقتصاد و حکمرانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و ابلاغ شد.

حسینی افزود: با این مصوبه، پس از ۲۱ سال دو المپیاد جدید به جمع المپیاد‌های دارای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و برخوردار از امتیازات دانشگاهی اضافه شدند و تعداد المپیاد‌های مشمول این امتیازات از هفت به ۹ المپیاد افزایش یافت.

وی ضمن قدردانی از رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر آموزش و پرورش برای پیگیری این موضوع، اظهار داشت: این اقدام گام مهمی در حمایت از استعداد‌های برتر کشور و توسعه فعالیت‌های نخبگانی محسوب می‌شود.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان همچنین از تصویب معافیت برگزیدگان المپیاد‌های علمی از تأثیر امتحانات نهایی پایه یازدهم خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزیدگان المپیاد‌های علمی مصوب این شورا از تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم معاف خواهند بود و سوابق پایه دوازدهم جایگزین آن می‌شود.

وی تأکید کرد: این تصمیم می‌تواند نقش مهمی در افزایش انگیزه دانش‌آموزان مستعد برای حضور در المپیاد‌های علمی داشته باشد و به تقویت جریان علمی و نخبگانی کشور کمک کند.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان، با اشاره به آمار پذیرفته‌شدگان مرحله اول المپیاد‌های علمی کشور گفت: در مجموع پذیرفته‌شدگان ۱۴ رشته المپیاد علمی کشور مشخص شده‌اند و بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد برخی استان‌ها عملکردی فراتر از انتظار داشته‌اند.

وی افزود: از نظر تعداد پذیرفته‌شدگان نسبت به جمعیت استان، که یکی از شاخص‌های مناسب برای سنجش سطح فعالیت علمی استان‌ها به شمار می‌رود، خراسان شمالی، شهر تهران، خراسان جنوبی و مازندران به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم کشور را کسب کرده‌اند.

حسینی با بیان اینکه حضور خراسان شمالی و خراسان جنوبی در میان استان‌های برتر حائز اهمیت است، اظهار کرد: این نتایج نشان می‌دهد حرکت علمی، به‌ویژه در میان دانش‌آموزان، در استان‌هایی که معمولاً کمتر برخوردار تلقی می‌شوند با سرعت قابل توجهی در حال پیشرفت است.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان تأکید کرد: یکی از عوامل اصلی این رشد، توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش و حمایت‌های مستمر وزیر آموزش و پرورش از توسعه فعالیت‌های علمی و المپیادی در سراسر کشور بوده است و آثار این سیاست‌ها امروز به‌صورت ملموس قابل مشاهده است.

وی ابراز امیدواری کرد که در پنج سال آینده استعداد‌های علمی بیشتری از مناطق مختلف کشور شناسایی شوند و افزود: استان خراسان جنوبی هم‌اکنون نیز در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد و امیدواریم در آینده توزیع مدال‌های المپیاد‌های علمی در کشور متوازن‌تر شود تا امکان شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر از تمامی استان‌ها فراهم شود.



اعلام تسهیلات جدید برای برگزیدگان المپیاد‌های علمی و آغاز اعزام تیم‌های ملی

مسئولان باشگاه دانش‌پژوهان جوان از تصویب چند امتیاز جدید برای برگزیدگان المپیاد‌های علمی خبر دادند.



بر این اساس، دارندگان مدال طلای المپیاد‌های هوش مصنوعی و مدیریت و اقتصاد از شرکت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه معاف شده و می‌توانند در رشته‌های مرتبط به تحصیل خود ادامه دهند.



همچنین برگزیدگان المپیاد‌های علمی از تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم معاف خواهند بود و نمرات پایه دوازدهم جایگزین آن می‌شود.



مرحله دوم المپیاد‌های علمی کشور از ۳۱ خردادماه در ۱۴ رشته آغاز می‌شود و حدود ۱۳ هزار دانش‌آموز پذیرفته‌شده مرحله اول در این آزمون‌ها شرکت خواهند کرد. کارت ورود به جلسه داوطلبان نیز از طریق سامانه my.medu.ir در دسترس قرار می‌گیرد.



در ادامه، اعزام تیم‌های ملی المپیاد‌های علمی ایران به رقابت‌های جهانی از اول تیرماه آغاز خواهد شد.



نخستین تیم، تیم ملی ریاضی است که به چین اعزام می‌شود.



در مجموع ۴۹ عضو تیم‌های ملی در قالب ۱۱ تیم به ۱۱ کشور اعزام خواهند شد و آخرین اعزام نیز مربوط به تیم ملی نجوم است که مهر در المپیاد جهانی ویتنام شرکت می‌کند.